Окупанти систематично обстрілюють евакуаційний транспорт. Про це розповів Сергій Гайдай, глава Луганської ОВА.
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Водії сьогодні повернулися самі назад у Рубіжне, оскільки змоги виїхати не було. На щастя, ніхто не постраждав, лише один автобус вийшов з ладу.
Просимо швидше приймати рішення щодо евакуації, поки ми маємо можливість допомогти вам виїхати,
– наголосив Гайдай.
Також у Рубіжне завезли гуманітарну допомогу.
Евакуація з Рубіжного: актуальна ситуація
Також, як наголосив Гайдай, щодня стає все менше людей, охочих евакуюватися. Сьогодні, 25 березня, з Луганщини вивезли лише 73 мешканці:
- 38 лисичан,
- 23 жителя Попасної;
- лише 12 сєвєродончан.
Загалом на вільній території області у бомбосховищах досі проживають понад 60 тисяч мешканців.
Евакуація з Луганщини / Фото з телеграму Гайдая