У вас есть лишние места, а у меня – депутаты, – Железняк

Такое предложение глава фракции "Голос" выразил с трибуны Верховной Рады 23 сентября. Он снова обвинил нардепов, которые вышли из фракции, в сотрудничестве со "слугами".

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Уважаемые мои "справедливые" коллеги из фракции "Голос". Я уже рассказывал, как вы ходите на Банковую на переговоры. Поэтому у меня просьба к вам, уважаемые "слуги народа": у вас есть лишние места, у меня есть 11 депутатов, которые уже с вами сотрудничают. Найдите им место в коалиции и добавьте немного больше денег на округа,

– заявил политик.

Что этому предшествовало

Накануне Железняк заявил, что нардепы Галина Васильченко и Наталья Пипа якобы получили от Офиса Президента меньшей мере 20 тысяч гривен на объекты в своих округах. Якобы такими "подарками" Банковая хочет склонить политиков к голосованию за законопроекты власти.

Кроме того, глава "Голоса" заявил, что лидер "Справедливости" Александра Устинова якобы регулярно посещает совещания в ОПУ.

В комментарии 24 каналу Васильченко отрицала обвинения Железняка в сотрудничестве с Банковой. Она подчеркнула, что деньги на объекты на самом деле получают бюджеты общин из субвенций. Нардеп считает, что такими заявлениями лидер "Голоса" хочет отвлечь внимание от себя.