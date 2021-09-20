"Справедливость" стала частью монобільшості, – Железняк

Деньги от ОПУ якобы брали Галина Васильченко и Наталья Пипа. По словам лидера фракции "Голос", они получили не менее 20 тысяч гривен на объекты в своих округах.

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Железняк убежден, что такие "подарки" – это способ получить лояльность при голосовании за провластные законы и бюджет. Кроме того, глава "Справедливости" Александра Устинова якобы регулярно посещает совещания в Офисе Президента. Политик рассказал, что последний раз ее там видели 16 сентября с 15:00 до 15:40, это почти в то же время, когда обсуждали повестку дня парламента.

Председатель фракции подчеркнул, что "Слугу народа" и "Справедливость" объединяет и голосование за бюджетную декларацию. Более того, бывшие нардепы от партии "Голос" не комментируют последние события относительно ВСК по "вагнеровцам", которую блокируют большинство из "слуг".

Железняк убежден, что ближайшие голосования в Раде – выделение дополнительных денег лояльным депутатам, вероятная отставка Дмитрия Разумкова – докажут, что "Справедливость" якобы стала частью монобольшинства.

Все тайное станет явным. В том числе и реальные мотивы разрушения фракции и попытки захвата должностей в партии "Голос" последние 9 месяцев,

– подытожил политик.

Раскол "Голоса": главное