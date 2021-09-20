"Справедливість" стала частиною монобільшості, – Железняк

Гроші від ОПУ нібито брали Галина Васильченко та Наталія Піпа. За словами лідера фракції "Голос", вони отримали щонайменше 20 тисяч гривень на об'єкти у своїх округах.

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Железняк переконаний, що такі "подарунки" – це спосіб отримати лояльність при голосуванні за провладні закони та бюджет. Крім того, голова "Справедливості" Олександра Устінова буцімто регулярно відвідує наради в Офісі Президента. Політик розповів, що востаннє її там бачили 16 вересня з 15:00 до 15:40, що майже у той самий час, коли обговорювали порядок денний парламенту.

Голова фракції наголосив, що "Слугу народу" та "Справедливість" об'єднує й голосування за бюджетну декларацію. Ба більше, колишні нардепи від партії "Голос" не коментують останні події щодо ТСК по "вагнерівцях", яку блокують більшість із "слуг".

Железняк переконаний, що найближчі голосування в Раді – виділення додаткових грошей лояльним депутатам, ймовірна відставка Дмитра Разумкова – доведуть, що "Справедливість" буцімто стала частиною монобільшості.

Все таємне стане явним. Зокрема й реальні мотиви руйнації фракції та спроби захоплення посад у партії "Голос" останні 9 місяців,

– підсумував політик.

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