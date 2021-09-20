Васильченко у коментарі 24 каналу зауважила, що в її пріоритетах завжди було відстоювання інтересів громад.

До теми Железняк звинуватив депутатів "Справедливості" у роботі на ОПУ

Заява Железняка

Лідер "Голосу" сказав, буцімто гроші від ОПУ брали Галина Васильченко та Наталія Піпа. Мовляв, вони отримали щонайменше 20 тисяч гривень на об'єкти у своїх округах.

Крім того, він запевняв, що голова "Справедливості" Олександра Устінова нібито регулярно відвідує наради в Офісі Президента.

Що відповіла Васильченко

Чиновниця розповіла, що до неї як до депутатки-мажоритарниці було дуже багато звернень з округу. Зокрема, з питаннями звернутись до уряду, ОДА щодо фінансування певних об'єктів. Вона зауважила, що навіть має таблички з переліками проєктів, які потребують фінансування. Васильченко реагує на всі звернення та скеровує їх і в ЛОДА, і в Кабмін, і в Мінрегіон.

Політикиня пояснила, що гроші на об'єкти насправді отримують бюджети громад із субвенцій.

Коментувати всякі вкиди від колишнього голови фракції... По суті політичного опонента, який порушує будь-яке законодавство, суміщенням посад голови фракції та першого заступника голови комітету,

– зауважила Васильченко.

Вона додала, що листи щодо цього порушення направляли до спікера Ради, Офісу Президента, Кабміну тощо. За словами Васильченко, Железняк, роблячи такі заяви, "в такий спосіб хоче відвернути від себе увагу",

До слова, Васильченко також впевнена, що інформація про візити Устінової на наради в ОП не відповідає дійсності.

Що треба знати про розкол "Голосу"