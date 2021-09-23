У вас є зайві місця, а в мене – депутати, – Железняк

Таку пропозицію голова фракції "Голос" висловив з трибуни Верховної Ради 23 вересня. Він знову звинуватив нардепів, які вийшли з фракції, у співпраці зі "слугами".

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Шановні мої "справедливі" колеги з фракції "Голос". Я вже розповідав, як ви ходите на Банкову на переговори. Тому у мене прохання до вас, шановні "слуги народу": у вас є зайві місця, у мене є 11 депутатів, які вже з вами співпрацюють. Знайдіть їм місце в коаліції і додайте трохи більше грошей на округи,

– заявив політик.

Що цьому передувало

Напередодні Железняк заявив, що нардепки Галина Васильченко та Наталія Піпа буцімто отримали від Офісу Президента щонайменше 20 тисяч гривень на об'єкти у своїх округах. Мовляв, такими "подарунками" Банкова хоче схилити політикинь до голосування за законопроєкти влади.

Крім того, голова "Голосу" заявив, що лідерка "Справедливості" Олександра Устінова нібито регулярно відвідує наради в ОПУ.

У коментарі 24 каналу Васильченко заперечила звинувачення Железняка у співпраці з Банковою. Вона наголосила, що гроші на об'єкти насправді отримують бюджети громад із субвенцій. Нардепка вважає, що такими заявами лідер "Голосу" хоче відвернути увагу від себе.