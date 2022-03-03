Железнодорожники продолжают ликвидировать диверсантов: у одних забрали БТР

Работники "Укрзализныци", как и вся страна, участвуют в сопротивлении российским оккупантам. Где-то их просто задерживают голыми руками, а иногда даже забирают технику оккупантов.

В частности, 28 февраля начальники двух станций захватили двух оккупантов и их БТР. Еще два "освободителя" просто убежали от невооруженных железнодорожников.

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Как смогли захватить технику

Начальник станции Басы и начальник станции Сумы грузовая дезориентировали противника. Они указали оркам путь, но он оказался тупиком на повышенных путях.

Попав в ловушку, россияне вылезли из БТР. Это было роковой ошибкой, потому что оккупантов сразу повалили на землю и вызвали терроборону. Двух захватчиков таким образом удалось пленить, а другие двое скрылись. Поэтому у наших военных появилась отличная возможность открыть сезон охоты.

Враги агитируют в поездах

2 марта пассажиры заметили человека, который активно агитировал с использованием нарративов кремлевской пропаганды. Злоумышленника задержали пассажиры и работники железной дороги.

Также 28 февраля работник Козятинского вагонного депо вместе со служащим терробороны задержали диверсанта в Козятине. Однако в этом случае детали задержания не обнародовались.

Как поступить, если заметили диверсанта

В "Укрзализныце" призвали пассажиров быть бдительными. Если вы обнаружили подозрительных людей нужно действовать следующим образом:

Вести себя спокойно.

Сообщить о подозрительных людях проводнику или работникам вокзала.

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Читайте полный текст сообщения Укрзалізниці:

Железнодорожники продолжают выявлять и задерживать диверсантов. Так, с начала войны в Украине задержаны по меньшей мере два диверсанта и взяты в плен военные российской федерации и враждебный БТР. Также передано в Службу безопасности Украины 9 сообщений о нанесении меток на железнодорожных объектах и ​​перемещении врага.

Так, 28 февраля 2022 года начальник станции Басы и начальник станции Сумы грузовая голыми руками захватили вражеский БТР и двух российских оккупантов. Железнодорожники дезориентировали противника и указали ему путь в тупик по повышенным путям. Попав в ловушку, россияне вылезли из БТР, их повалили на землю и вызвали терроборону. Двое захватчиков задержаны, еще двое скрылись.

Также 28 февраля работник Козятинского вагонного депо вместе с членом терробороны был задержан диверсантом в Казатине. А 2 марта железнодорожники совместно с пассажирами задержали диверсанта за агитацию в пользу неприятеля.

Призываем пассажиров быть бдительными и при обнаружении подозрительных людей действовать следующим образом:

вести себя спокойно, сообщить проводнику о подозрительных людях или работниках вокзала.

Также просим всех сообщать СБУ или железнодорожникам об обнаруженных метках на объектах УЗ.

Напомним, для железнодорожников в Цифровом ассистенте "Букса. Помощник железнодорожника" появилась возможность предупредить Службу Безопасности Украины о метках, подозрительных действиях, дислокации или перемещении вражеской техники и солдат. Информация передается в службу безопасности компании и поможет обезвредить угрозу для страны и объектов железной дороги.