Продолжаются ожесточенные бои: Силы обороны отреагировали на заявления об оккупации Зализничного на Запорожье

Заявления о якобы захвате российскими войсками поселка Зализничное Запорожской области не соответствуют действительности: сейчас населенный пункт находится под контролем Сил обороны Украины.

Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал представитель Сил обороны юга Владислав Волошин.

Читайте также Россия продвинулась на востоке и западе одной из областей Украины: обзор фронта от ISW

Действительно ли россияне оккупировали Зализничное?

По словам Владислава Волошина, заявления российской стороны о якобы захвате населенного пункта являются дезинформацией и не соответствуют действительности.

Сейчас за Зализничное продолжаются интенсивные бои: ежедневно там фиксируют боевые столкновения, поскольку российские войска пытаются штурмовать поселок и установить над ним контроль.

Спикер уточнил, что речь идет о небольшом населенном пункте – район железнодорожной станции Гуляйполе с несколькими улицами, складскими, железнодорожными и промышленными зданиями.

Недели две подряд враг очень активно наносил по нему авиационные удары КАБами. Ежедневно туда прилетало по 15 – 20 корректируемых авиационных бомб,

– добавил Волошин.

По его словам, враг пытается уничтожить застройку, после чего заводит туда штурмовые группы. Несмотря на это, Зализничное остается под контролем Сил обороны Украины.

Что сейчас происходит на фронте?