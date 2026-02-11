Продолжаются ожесточенные бои: Силы обороны отреагировали на заявления об оккупации Зализничного на Запорожье
- Поселок Зализничное на Запорожье остается под контролем Сил обороны Украины, несмотря на заявления о его захвате.
- Продолжаются интенсивные бои, российские войска пытаются штурмовать и установить контроль над поселком.
Заявления о якобы захвате российскими войсками поселка Зализничное Запорожской области не соответствуют действительности: сейчас населенный пункт находится под контролем Сил обороны Украины.
Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал представитель Сил обороны юга Владислав Волошин.
Действительно ли россияне оккупировали Зализничное?
По словам Владислава Волошина, заявления российской стороны о якобы захвате населенного пункта являются дезинформацией и не соответствуют действительности.
Сейчас за Зализничное продолжаются интенсивные бои: ежедневно там фиксируют боевые столкновения, поскольку российские войска пытаются штурмовать поселок и установить над ним контроль.
Спикер уточнил, что речь идет о небольшом населенном пункте – район железнодорожной станции Гуляйполе с несколькими улицами, складскими, железнодорожными и промышленными зданиями.
Недели две подряд враг очень активно наносил по нему авиационные удары КАБами. Ежедневно туда прилетало по 15 – 20 корректируемых авиационных бомб,
– добавил Волошин.
По его словам, враг пытается уничтожить застройку, после чего заводит туда штурмовые группы. Несмотря на это, Зализничное остается под контролем Сил обороны Украины.
Что сейчас происходит на фронте?
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что враг сосредотачивает свои основные усилия на трех направлениях: Покровском, Очеретинском и Александровском.
Также происходит концентрация сил и средств на Краматорском направлении, в частности в районе Константиновки.
9 февраля украинские военные заявили о зачистке села Чугуновка на Купянском направлении в Харьковской области. Как сообщил 16-й армейский корпус, часть оккупантов была взята в плен.