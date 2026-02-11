Про це в коментарі 24 Каналу розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

Чи справді росіяни окупували Залізничне?

За словами Владислава Волошина, заяви російської сторони про нібито захоплення населеного пункту є дезінформацією та не відповідають дійсності.

Наразі за Залізничне тривають інтенсивні бої: щодня там фіксують бойові зіткнення, оскільки російські війська намагаються штурмувати селище та встановити над ним контроль.

Речник уточнив, що йдеться про невеликий населений пункт – район залізничної станції Гуляйполе з кількома вулицями, складськими, залізничними та промисловими будівлями.

Тижні два підряд ворог дуже активно завдавав по ньому авіаційних ударів КАБами. Щодня туди прилітало по 15 – 20 коригованих авіаційних бомб,

– додав Волошин.

За його словами, ворог намагається знищити забудову, після чого заводить туди штурмові групи. Попри це, Залізничне залишається під контролем Сил оборони України.

Що зараз відбувається на фронті?