Глава правления Укрзализныци Александр Камышин в эфире "Настоящего времени" поблагодарил честных работников белорусской железной дороги.
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Он обращался к белорусским железнодорожникам с призывом не выполнять преступные приказы и не вести российские военные эшелоны в сторону Украины.
Сегодня я могу сказать, что железнодорожного сообщения между Украиной и Беларусью нет,
– сообщил Камышин.
Чиновник не хотел уточнять детали, но поблагодарил железнодорожников за то, что они делают.
"Я уверен, что честные люди в этой организации смогут остановить работу железных дорог Беларуси в направлении перевозок военных эшелонов в сторону Украины", – подытожил Камышин.
Взорвали мост на границе
Главное управление разведки и "Азов" возле границ России взорвали железнодорожный мост. По нему оккупанты планировали подвозить боеприпасы и провизию.
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