Голова правління Укрзалізниці Олександр Камишин в ефірі "Настоящего времени" подякував чесним працівникам білоруської залізниці.

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Він звертався до білоруських залізничників із закликом не виконувати злочинні накази та не везти російські військові ешелони у бік України.

Сьогодні я можу сказати, що залізничного сполучення між Україною та Білоруссю немає,

– повідомив Камишин.

Чиновник не хотів уточнювати деталі, але подякував залізничникам за те, що вони роблять.

"Я впевнений, що чесні люди в цій організації зможуть зупинити роботу залізниць Білорусі у напрямку перевезень військових ешелонів у бік України", – підсумував Камишин.

Підірвали міст на кордоні

Головне управління розвідки та "Азов" біля кордонів Росії підірвали залізничний міст. Ним окупанти планували підвозити боєприпаси та провізію.

До речі – Плата за зраду: українці "подякували" главі прикордонників Білорусі: