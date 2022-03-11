Известно, что 11 марта оккупанты начали атаковать Днепр. Очевидно, поэтому люди отправились прочь из города.

Обратите внимание "От ужаса ничего не ела 9 дней": истории переселенцев, которые бегут от войны

У Днепровского вокзала собралось множество людей. Очередь к зданию настолько большая, что на видео не видно ее конца.

Очереди у вокзала в Днепре: смотрите видео

Новость дополняется...

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте телеграм 24 канала, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!

Обратите внимание – В Мариуполе впервые использовали бомбу на 1000 килограммов тротила: видео