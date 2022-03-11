Відомо, що 11 березня окупанти почали атакувати Дніпро. Очевидно, через це люди вирушили геть з міста.

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Біля дніпровського вокзалу зібралося безліч людей. Черга до будівлі настільки велика, що на відео не видно її кінця.

Черги біля вокзалу в Дніпрі: дивіться відео

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