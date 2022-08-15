Теперь багаж каждого пассажира будет тщательно проверяться. Нововведение начинает действовать завтра, 16 августа.

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В чем заключается решение

Речь идет об установлении комплексной системы досмотра багажа пассажиров. В нее входит:

  • 2 стационарных металлоискателя ("рамка");
  • 2 рентгенотелевизионные интроскопы;
  • ручные металлодетекторы.

Специальные сканеры фиксируют наличие у пассажиров и в их багаже оружия, взрывчатых и легковоспламеняющихся веществ.

Обратите внимание, что попасть на вокзал можно только через центральный вход. Отправка поездов будет производиться с первой платформы.

Мы делаем это для вашей безопасности,
– подчеркнули в компании.

Укрзализныця повышает безопасность пассажиров: что известно

  • В начале июня система осмотра багажа была установлена на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве. Проверка касается, в частности, пассажиров.
  • В Укрзализныце объясняют, что оптимальное время для проверки каждого пассажира составляет 3 минуты. В таком случае на вокзале не будут собираться безумные очереди.
  • В течение первого тестового дня выявили 20 нарушений безопасности. Всего удалось проверить 7 000 пассажиров.
  • К проверке пассажиров на Центральном вокзале Киева также привлечены сотрудники службы авиационной безопасности из аэропорта "Борисполь" и кинологи.
  • Ожидается, что вскоре такие системы будут введены на вокзалах и других крупных городов Украины.

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