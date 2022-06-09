В Киеве на вокзале установили металлоискатели для проверки пассажиров и багажа

Систему обзора установили для усиления мер безопасности. Через нее будут проверять как пассажиров вокзала, так и их багаж.

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Система осмотра для повышения безопасности пассажиров включает в себя:

два стационарных металлоискателя ("рамка")

четыре рентгено-телевизионных интроскопа

ручные металлодетекторы

мобильную рентгено-телевизионную установку



На киевском вокзале будут проверять пассажиров через металлоискатели / Фото с фейсбука УЗ

Прессконференция Укрзализныци

По этому случаю Укрзализныця приглашает представителей СМИ на пресс-конференцию. Она посвящена вопросу усиления мер безопасности на Центральном железнодорожном вокзале Киева.

Спикеры мероприятия станут первый заместитель министра инфраструктуры Украины Василий Шкураков, председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин, член правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский и генеральный директор международного аэропорта "Борисполь" Алексей Дубревский.

Начало сегодня, 9 июня, в 12:00 . Сбор представителей СМИ в 11.50 в вестибюле Центрального железнодорожного вокзала. В то же время отмечается, что аккредитация журналистов обязательна.

Беженцы смогут получать соцвыплаты прямо на вокзалах

Укрзализныця совместно с Укрпочтой заявили, что будут предоставлять денежные выплаты от государства беженцам прямо на вокзале . Это нужно для того, чтобы вынужденные переселенцы поскорее могли адаптироваться. Ведь, прибыв в новый город, люди совсем не ориентируются в местности, и получение выплат на вокзале очень упростит процесс.