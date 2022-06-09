У Києві на вокзалі встановили металошукачі для перевірки пасажирів та багажу

Систему огляду встановили для посилення безпекових заходів. Через неї перевірятимуть як пасажирів вокзалу, так і їхній багаж.

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Система огляду для підвищення безпеки пасажирів включає в себе:

два стаціонарні металошукачі ("рамка")

чотири рентгено-телевізійні інтроскопи

ручні металодетектори

мобільну рентгено-телевізійну установку



На київському вокзалі перевірятимуть пасажирів через металошукачі / Фото з фейсбуку УЗ

Пресконференція Укрзалізниці

З цієї нагоди Укрзалізниця запрошує представників ЗМІ на пресконференцію. Вона присвячена питанню щодо посилення безпекових заходів на Центральному залізничному вокзалі Києва.

Спікери заходу стануть перший заступник міністра інфраструктури України Василь Шкураков, голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін, член правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський та генеральний директор міжнародного аеропорту "Бориспіль" Олексій Дубревський.

Початок сьогодні, 9 червня, о 12:00. Збір представників ЗМІ об 11:50 у вестибюлі Центрального залізничного вокзалу. Водночас зазначається, що акредитація журналістів обов'язкова (її можна було отримати 8 червня).

Біженці зможуть отримувати соцвиплати прямо на вокзалах

Укрзалізниця спільно з Укрпоштою заявили, що будуть надавати грошові виплати від держави біженцям прямо на вокзалі. Це потрібно для того, щоб вимушені переселенці якомого швидше могли адаптуватися. Адже, прибувши до нового міста, люди зовсім не орієнтуються в місцевості, й отримання виплат на вокзалі дуже спростить процес.