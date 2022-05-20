Про цей проєкт розповіли у телеграм-каналі Укрзалізниці. Держава прагне донести мешканцям східної та південної України, що на них чекають у безпечних регіонах та готові їм допомогти відразу по приїзду.

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Як це працює

Громадяни України, які втікають від війни: виїжджають із зони проведення бойових дій або з міст в окупації чи оточенні – мають змогу саме під час евакуації отримати грошову допомогу від держави.

Під час руху евакуаційного потяга, працівники Укрзалізниці збирають дані з пасажирів, які прагнуть отримати соцвиплати та передають колегам з Укрпошти. Після прибуття люди прямують до спеціально облаштованих пунктів видачі готівки на вокзалі у Львові. В Укрзалізниці зазначили, що невдовзі перелік вокзалів розшириться.

Хто та для чого створив цей проєкт

Над проєктом працювали Офіс Президента, Міністерство цифрової трансформації, Міністерство соціальної політики, Міністерство інфраструктури, Укрзалізниця та Укрпошта.

Мета проєкту: донести до всіх, хто досі не наважувався евакуюватися з Донецької та Луганської областей, що на них дійсно чекають.

Зазначається, що цей проєкт є доповненням до вже запущеної раніше за підтримки ОПУ програми "Там, де вас чекають". Останній дозволяє вже в потязі підібрати та замовити варіанти тимчасового розселення.

Ця програма покликана допомогти все ж таки евакуюватись тим, хто підставляє життя під загрозу кожного дня, але досі не наважувався виїхати з найгарячіших точок, мовляв "ми нікому не потрібні!" Ми не словами, а справами підтверджуємо, що "потрібні" – люди відразу отримують "живі" підйомні кошти,

– розповів керівник пасажирського напрямку Укрзалізниці Олександр Перцовський.

Він також наголосив, що ще в потязі подаються заявки на тимчасове розміщення, а по прибутті на вокзал, там чекають представники місцевої влади із транспортом, щоб відразу відвезти на поселення.

За його словами, вже помітний результат дії цього проєкту. Лише за вчора з-під лінії вогню з Донецької та Луганської областей все ж таки виїхали евакуаційними вагонами Укрзалізниці близько 400 людей. Перцовський зауважив, що до того останні тижня цей денний показник був у межах 100–150 осіб.

Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський розповів, що виплата грошової допомоги людям, які змушені евакуйовуватись з небезпечних регіонів, – черговий приклад співпраці двох компаній державного сектору економіки.

Це додаткове навантаження і на наших працівників, яким доводиться в режимі реального часу займатися підготовкою виплати коштів, і для працівників Укрзалізниці, які прямо в дорозі формують відомості. Але ми саме ті компанії, які мають інфраструктуру, достатню для реалізації поставлених державою задач,

– наголосив він.

Розмір одноразової соціальної виплати

Люди, які евакуювалися з районів проведення бойових дій, мають змогу отримати одноразову допомогу від держави. На кожну дитину чи людину з інвалідністю дають по 3 000 гривень, а на кожного дорослого, старшого 18 років, – 2 000 гривень.

Працівники Укрзалізниці під час руху потяга складають відомості, які одразу передають працівникам Укрпошти. Останні до моменту прибуття евакуаційного потяга до вокзалу міста призначення організовують все необхідне, щоб люди одразу після виходу з потяга могли отримати кошти.

Зверніть увагу! Пасажири п'ятьох евакуаційних потягів до Львова вже отримали виплати на загальну суму 340 тисяч гривень.

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