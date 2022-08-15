Відтепер багаж кожного пасажира ретельно перевірятиметься. Нововведення починає діяти завтра, 16 серпня.

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У чому полягає рішення

Мовиться про встановлення комплексної системи огляду багажу пасажирів. До неї входить:

  • 2 стаціонарні металошукачі ("рамка");
  • 2 рентгенотелевізійні інтроскопи;
  • ручні металодетектори.

Спеціальні сканери фіксують наявність у пасажирів та у їхньому багажі зброї, вибухових та легкозаймистих речовин.

Зверніть увагу, що потрапити до вокзалу можливо лише через центральний вхід. Відправлення потягів здійснюватиметься з першої платформи.

Ми робимо це задля вашої безпеки,
– підкреслили у компанії.

Укрзалізниця підвищує безпеку пасажирів: що відомо

  • На початку червня систему огляду багажу встановили на Центральному залізничному вокзалі у Києві. Перевірка стосується, зокрема, пасажирів.
  • В Укрзалізниці пояснюють, що оптимальний час для перевірки кожного пасажира становить 3 хвилин. У такому випадку на вокзалі не збиратимуться шалені черги.
  • Впродовж першого тестового дня виявили 20 безпекових порушень. Загалом вдалося перевірити 7 000 пасажирів.
  • Зазначається, що до перевірки пасажирів на Центральному вокзалі Києва також залучені співробітники служби авіаційної безпеки з аеропорту "Бориспіль" та кінологи.
  • Очікується, що невдовзі такі системи будуть запроваджені на вокзалах й інших великих міст України.

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