Відтепер багаж кожного пасажира ретельно перевірятиметься. Нововведення починає діяти завтра, 16 серпня.
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У чому полягає рішення
Мовиться про встановлення комплексної системи огляду багажу пасажирів. До неї входить:
- 2 стаціонарні металошукачі ("рамка");
- 2 рентгенотелевізійні інтроскопи;
- ручні металодетектори.
Спеціальні сканери фіксують наявність у пасажирів та у їхньому багажі зброї, вибухових та легкозаймистих речовин.
Зверніть увагу, що потрапити до вокзалу можливо лише через центральний вхід. Відправлення потягів здійснюватиметься з першої платформи.
Ми робимо це задля вашої безпеки,
– підкреслили у компанії.
Укрзалізниця підвищує безпеку пасажирів: що відомо
- На початку червня систему огляду багажу встановили на Центральному залізничному вокзалі у Києві. Перевірка стосується, зокрема, пасажирів.
- В Укрзалізниці пояснюють, що оптимальний час для перевірки кожного пасажира становить 3 хвилин. У такому випадку на вокзалі не збиратимуться шалені черги.
- Впродовж першого тестового дня виявили 20 безпекових порушень. Загалом вдалося перевірити 7 000 пасажирів.
- Зазначається, що до перевірки пасажирів на Центральному вокзалі Києва також залучені співробітники служби авіаційної безпеки з аеропорту "Бориспіль" та кінологи.
- Очікується, що невдовзі такі системи будуть запроваджені на вокзалах й інших великих міст України.
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