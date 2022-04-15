Железнодорожный путь Киев – Нежин уже восстановлен, – министр инфраструктуры

Железнодорожный участок Киев – Нежин, который был поврежден в результате удара рашистов, уже восстановлен. Колея, соединяющая Киевскую и Черниговскую области, вновь открыта для движения поездов.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Во время активных военных действий здесь были разрушены два железобетонных железнодорожных моста, участок пути и контактная сеть. Железнодорожное сообщение между Киевом и Нежином стало невозможным – таким образом от столицы была отрезана не только Черниговщина, но и Сумщина,

– отметил министр.

Разрушенную инфраструктуру отстроили всего через неделю усилиями Укрзализныци. На участке заменили пролетные сооружения и другие поврежденные конструкции двух железнодорожных мостов, а также восстановили разрушенные участки пути протяженностью 250 м.

Также возобновляет свою работу Слобожанский экспресс – скорый и комфортный поезд ДПКР-3 украинского производства. Он будет курсировать ежедневно между Харьковом и Сумщиной, но без заезда на Луганщину. Маршрут обещают восстановить по всей протяженности, как только это станет возможным.

Спасибо за оперативную и качественную работу всей команде Укрзализныци и, конечно, мостостроителям и путейцам,

– добавил Кубраков.

Напомним, ранее заместитель Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил о начале процесса восстановления в 7 областях, где прекращены или частично прекращены боевые действия.

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