Российские телеграмм-каналы пишут, что в Железногорске, что в Курской области, вспыхнул пожар якобы после атаки дронов. Возгорание довольно масштабное, передает 24 Канал.

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Беспилотник упал возле Эйфелевой башни в Железногорске. Местные делятся кадрами с места событий, а российские СМИ предполагают, что дрон сбила противовоздушная оборона, хотя по словам одной из очевидцев это не так. На одном из видео слышно, как девушка за кадром рассказывает, как сидела с друзьями на скамейке, когда рядом попал дрон.

Железногорск атаковали дроны: смотрите видео

Эйфелева башня – это местная достопримечательность, уменьшенная копия знаменитой парижской Эйфелевой башни.

На месте событий вспыхнул пожар. Согласно информации российских телеграмм-каналов, горит растительность и сооружения местного парка. Там также рассказали, что никто не пострадал, хотя на одном из видео слышно, что человек говорит о том, что на земле лежит человек.

В России масштабный пожар: смотрите видео

Официальных комментариев пока не было.