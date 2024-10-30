Російські телеграм-канали пишуть, що у Желєзногорську, що у Курській області, спалахнула пожежа нібито після атаки дронів. Займання доволі масштабне, передає 24 Канал.

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Безпілотник упав біля Ейфелевої вежі у Желєзногорську. Місцеві діляться кадрами із місця подій, а російські ЗМІ припускають, що дрон збила протиповітряна оборона, хоча зі слів однієї з очевидців це не так. На одному із відео чути, як дівчина за кадром розповідає, як сиділа із друзями на лавці, коли поряд влучив дрон.

Желєзнегорськ атакували дрони: дивіться відео

Ейфелева вежа – це місцева визначна пам'ятка, зменшена копія знаменитої паризької Ейфелевої вежі.

На місці подій спалахнула пожежа. Відповідно до інформації російських телеграм-каналів, горить рослинність та споруди місцевого парку. Там також розповіли, що ніхто не постраждав, хоча на одному із відео чути, що чоловік говорить про те, що на землі лежить людина.

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