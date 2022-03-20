"Железные люди": Шмыгаль и Тимошенко наградили железнодорожников, спасающих людей во время войны
Источник:Кирилл Тимошенко в телеграме
С начала войны в Украине идет эвакуация людей из регионов боевых действий. Большие усилия прилагает Укрзализныця, поэтому работники получили награды.
Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко называет железнодорожников "железными людьми". Он и премьер Денис Шмыгаль вручили им награды.
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Железные люди уже 25 дней на транспортном фронте сражаются за Украину. С первых часов войны мы координируем эвакуацию людей, доставку гуманитарных грузов, обеспечение регионов, в которых продолжаются военные действия, всем необходимым,
– заявил Тимошенко.
По его словам, все процессы удалось максимально оптимизировать, чтобы при таких сложных условиях все двигалось быстрее. Также чтобы люди были в безопасности.
В марте Укрзализныця уже эвакуировала 2,77 миллиона человек с востока, севера и юга в центральные и западные регионы. Доставили также более 27,3 тысяч тонн гуманитарной помощи.
Сегодня железная дорога действительно стала животворной системой страны. Железнодорожники с начала российского вторжения героически эвакуируют людей, перевозят грузы военным, беженцам, окруженным городам,
– сказал Денис Шмыгаль.
Он также вселил надежду на то, что железнодорожники дают веру, что скоро всех повезут домой.
Железнодорожники получили награды / Фото из телеграма Шмыгаля и Тимошенко
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