"Железные люди": Шмыгаль и Тимошенко наградили железнодорожников, спасающих людей во время войны

С начала войны в Украине идет эвакуация людей из регионов боевых действий. Большие усилия прилагает Укрзализныця, поэтому работники получили награды.

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко называет железнодорожников "железными людьми". Он и премьер Денис Шмыгаль вручили им награды.

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Железные люди уже 25 дней на транспортном фронте сражаются за Украину. С первых часов войны мы координируем эвакуацию людей, доставку гуманитарных грузов, обеспечение регионов, в которых продолжаются военные действия, всем необходимым,

– заявил Тимошенко.

По его словам, все процессы удалось максимально оптимизировать, чтобы при таких сложных условиях все двигалось быстрее. Также чтобы люди были в безопасности.

В марте Укрзализныця уже эвакуировала 2,77 миллиона человек с востока, севера и юга в центральные и западные регионы. Доставили также более 27,3 тысяч тонн гуманитарной помощи.

Сегодня железная дорога действительно стала животворной системой страны. Железнодорожники с начала российского вторжения героически эвакуируют людей, перевозят грузы военным, беженцам, окруженным городам,

– сказал Денис Шмыгаль.

Он также вселил надежду на то, что железнодорожники дают веру, что скоро всех повезут домой.

Железнодорожники получили награды / Фото из телеграма Шмыгаля и Тимошенко

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