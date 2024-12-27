Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense Express. Отмечается, что за последние четыре – пять лет большинство мер по стабилизации, которые были созданы после Холодной войны, уже перестали работать.

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Что может защитить от российских ударов

Главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО по вопросам трансформации Пьер Вандье заявил, что условный европейский "Железный купол" не будет иметь должного результата.

Для НАТО это поднимает вопрос баланса между сдерживанием и защитой. Вы видели ограничения "Железного купола" в Израиле. Учитывая размеры Европы, идея избавиться от угрозы путем создания европейского "Железного купола" просто невыполнима,

– сказал он.

По словам Вандье, стабильность – это способность "отвечать взаимностью". То есть если у России есть средства нанести удар по Европе на глубине 2000 километров, другим странам также нужно уметь ответить агрессору.

Сдерживание – это способ оказывать давление на противника до того, как он доберется до вас. Он должен думать о последствиях своих действий, прежде чем совершать их,

– подчеркнул главнокомандующий ОВС НАТО.

К слову, ранее президент США Джо Байден осудил ракетный удар России по Украине на Рождество. Он также пообещал увеличить поставки оружия, в частности ракет для ПВО.