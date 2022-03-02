Россия практически объявила дефолт
По словам главы украинского правительства, иностранные компании убегают с российского рынка. Причина в том, что никто не хочет иметь отношения к "кровавым деньгам".
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Россия практически объявила дефолт. Для России закрыли небо большинство цивилизованных стран,
– сказал Шмыгаль.
В то же время Украина, по словам Шмыгаля, становится все сильнее. Премьер-министр напомнил, что Европейский парламент принял заявку Украины на вступление в ЕС.
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