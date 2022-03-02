Росія практично оголосила дефолт

За словами глави українського уряду, іноземні компанії тікають з російського ринку. Причина в тому, що ніхто не хоче мати відношення до "кривавих грошей".

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Росія практично оголосила дефолт. Для Росії закрили небо більшість цивілізованих країн,

– сказав Шмигаль.

Водночас Україна, за словами Шмигаля, стає все сильнішою. Прем'єр нагадав, що Європейський парламент прийняв заявку України на вступ до ЄС.

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