Об этом 24 Каналу рассказал кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский, заметив, что Украине нужно бить еще дальше вглубь по территории России. Там расположено огромное количество военных объектов, которые помогают России вести войну.

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Процесс продолжается

Как отметил Желиховский, сейчас Украина имеет возможность бить по временно оккупированным территориям западным оружием. Также разрешение есть на удары по приграничной територии России. Однако одобрительного ответа на удары вглубь страны-агрессора пока нет.

Такие разрешения следовало бы получить и от других стран Европы. Но они в целом ориентируются на Соединенные Штаты, которые пока не предоставили такого разрешения.

Посмотрим. Не нужно сейчас надеяться, что получим зеленый свет во время визита Зеленского в Британию. Но не исключено, что этот вопрос будет сдвинут в положительную сторону. Возможно, эти встречи в Лондоне внесут вклад в зеленый свет по этому вопросу,

– сказал Желиховский.

Обратите внимание! Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что наше государство крайне нуждается в разрешениях на удары вглубь по России дальнобойным оружием. Это поможет уничтожить российские аэродромы, откуда взлетают самолеты, которые запускают ракеты. Также Украине нужна ПВО. Такие шаги будут заставлять Россию двигаться в направлении мира. Нужны сильные дипломатические усилия и сильное оружие.