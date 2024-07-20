Про це 24 Каналу розповів кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський, зауваживши, що Україні потрібно бити ще далі вглиб по території Росії. Там розташована величезна кількість військових об'єктів, які допомагають Росії вести війну.

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Процес триває

Як наголосив Желіховський, наразі Україна має змогу бити по тимчасово окупованих територіях західною зброєю. Також дозвіл є на удари по прикордонню Росії. Однак схвальної відповіді на удари вглиб країни-агресорки наразі немає.

Такі дозволи варто було б отримати і від інших країн Європи. Але вони загалом орієнтуються на Сполучені Штати, які поки не надали такого дозволу.

Побачимо. Не потрібно зараз сподіватися, що отримаємо зелене світло під час візиту Зеленського до Британії. Але не виключено, що це питання буде зрушене у позитивний бік. Можливо, ці зустрічі в Лондоні зроблять внесок у зелене світло щодо цього питання,

– сказав Желіховський.

Зверніть увагу! Президент України Володимир Зеленський наголосив, що наша держава конче потребує дозволів на удари вглиб по Росії далекобійною зброєю. Це допоможе знищити російські аеродроми, звідки злітають літаки, які запускають ракети. Також Україні потрібна ППО. Такі кроки змушуватимуть Росію рухатися в напрямку миру. Потрібні сильні дипломатичні зусилля та сильна зброя.