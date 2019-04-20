"Желтые жилеты" проведут очередную акцию протеста в Париже

Протестующие планируют собраться на очередную, 23 акцию протестов во Франции в эти выходные. Многие из "желтых жилетов" возмущен крупными суммами, выделенными на ремонт в Нотр-Даме. Они считают, что деньги можно было бы потратить гораздо целесообразнее.

В течение недели некоторые члены антиправительственного движения предлагали отменить акцию, однако в пятницу лидеры движения с новой силой призвали к проведению акций протеста, отметило издание The Local.

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Мы призываем всех наших граждан поехать в Париж не с миром... Что касается Нотр-Дама, то для него хорошие миллиардеры нашли один миллиард евро, но никто не заботится о 140 тысячах беспризорных!,

– говорится на странице мероприятия в Facebook.

Что случилось с Собором Парижской Богоматери?Французская святыня пострадала от масштабного пожара, который вспыхнул вечером 15 апреля. Огонь сильно повредил крышу культового здания, разрушил готический шпиль и часы. Причины пожара до сих пор выясняют, однако возгорания связывают с ремонтными работами, которые велись в храме. Событие квалифицируют как "неумышленное уничтожение огнем".



Для восстановления Собора Парижской Богоматери собрали уже более 700 миллионов евро.

Представители движения в регионах, в частности в Нормандии, уже откликнулись на этот призыв. Место главной встречи предназначенной в Париже организаторы акции пока держат в тайне. Отметим, что на прошлой неделе главным городом протестующих была Тулуза.

По словам главы МВД Франции Кристоф Кастанер, за порядком на улицах французских городов в эту субботу будут следить более 60 тысяч сотрудников полиции и жандармов.

Кто такие "желтые жилеты" и почему они протестуют?Сначала это были водители, которые протестовали против повышения цен на топливо. Сейчас это куда более широкое движение против "несправедливой политики правительства", из-за которой население беднеет. Франция уже увидела и столкновения с полицией, и слезоточивый газ, и БТРы на улицах, и баррикады, и горящие шины, и тысячи задержанных.



Президент Франции Макрон предложил провести "общественный диалог", но потом ему в голову пришло ввести чрезвычайное экономическое положение. Которое, к слову, может обойтись стране в 10 млрд евро (его еще не ввели). Стоит заметить, что правоохранительные органы Франции ведут расследование возможного вмешательства России в массовые акции протеста "желтых жилетов".