08:47
20 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПРИВАТБАНК ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО И ПОРОШЕНКО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Почему россиян пугают украинские бюстгалтеры. Убийственный рэп в РФ
      Вєсті Кремля
      23:25, 19 апреля
      Вести.UA. Жир: Чем Яценюк похож на китайского императора. Где Добкин черпает вдохновение
      Вєсті.UA
      22:20, 19 апреля
      Как выглядят украинские дороги после дорогого ремонта: шокирующие фото и видео
      ЦРУ
      12:53, 19 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как раньше на ипподром ходили
      Згадати все
      21:25, 17 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ПРИВАТБАНК ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО И ПОРОШЕНКО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      "Желтые жилеты" проведут очередную акцию протеста в Париже

      23 Читати новину українською
      Протесты "желтых жилетов" продолжатся
      Протесты "желтых жилетов" продолжатся / Фото из открытых источников

      Протестующие планируют собраться на очередную, 23 акцию протестов во Франции в эти выходные. Многие из "желтых жилетов" возмущен крупными суммами, выделенными на ремонт в Нотр-Даме. Они считают, что деньги можно было бы потратить гораздо целесообразнее.

      В течение недели некоторые члены антиправительственного движения предлагали отменить акцию, однако в пятницу лидеры движения с новой силой призвали к проведению акций протеста, отметило издание The Local.

      Читайте также: Пчелы, живших в Нотр-Даме, выжили во время пожара

      Мы призываем всех наших граждан поехать в Париж не с миром... Что касается Нотр-Дама, то для него хорошие миллиардеры нашли один миллиард евро, но никто не заботится о 140 тысячах беспризорных!,
      – говорится на странице мероприятия в Facebook.

      Что случилось с Собором Парижской Богоматери?Французская святыня пострадала от масштабного пожара, который вспыхнул вечером 15 апреля. Огонь сильно повредил крышу культового здания, разрушил готический шпиль и часы. Причины пожара до сих пор выясняют, однако возгорания связывают с ремонтными работами, которые велись в храме. Событие квалифицируют как "неумышленное уничтожение огнем".

      Для восстановления Собора Парижской Богоматери собрали уже более 700 миллионов евро.

      Представители движения в регионах, в частности в Нормандии, уже откликнулись на этот призыв. Место главной встречи предназначенной в Париже организаторы акции пока держат в тайне. Отметим, что на прошлой неделе главным городом протестующих была Тулуза.

      По словам главы МВД Франции Кристоф Кастанер, за порядком на улицах французских городов в эту субботу будут следить более 60 тысяч сотрудников полиции и жандармов.

      Кто такие "желтые жилеты" и почему они протестуют?Сначала это были водители, которые протестовали против повышения цен на топливо. Сейчас это куда более широкое движение против "несправедливой политики правительства", из-за которой население беднеет. Франция уже увидела и столкновения с полицией, и слезоточивый газ, и БТРы на улицах, и баррикады, и горящие шины, и тысячи задержанных.

      Президент Франции Макрон предложил провести "общественный диалог", но потом ему в голову пришло ввести чрезвычайное экономическое положение. Которое, к слову, может обойтись стране в 10 млрд евро (его еще не ввели). Стоит заметить, что правоохранительные органы Франции ведут расследование возможного вмешательства России в массовые акции протеста "желтых жилетов".

      blog_ava
      Прогноз погоды на 20 апреля: будет солнечно, но свежо
      сегодня
      190
      Теги: Пожар в Нотр-Даме Протесты Протесты "желтых жилетов" Новости Франции
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      В Украине начался день тишины перед выборами: что это означает
      сегодня , 08:07 В Украине начался день тишины перед выборами: что это означает
      591
      Почему застрелился экс-президент Перу
      19 апреля , 23:00 Почему застрелился экс-президент Перу
      Іван Яковина 300
      П'ять сценаріїв майбутнього для Порошенка: від втечі до політичного ренесансу
      19 апреля , 22:00 П'ять сценаріїв майбутнього для Порошенка: від втечі до політичного ренесансу
      Костянтин Шкабара 4879
      Дебаты Зеленского и Порошенко: оценка из России – "завидуем Украине"
      19 апреля , 21:01 Дебаты Зеленского и Порошенко: оценка из России – "завидуем Украине"
      Блог Соцмережі 9091
      Леонид Кравчук о выборах президента, дебатах и третьем Майдане
      19 апреля , 20:00 Леонид Кравчук о выборах президента, дебатах и третьем Майдане
      Світлана Попова 2221
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Россия пытается запустить в небо новый летательный аппарат
       18 августа 2015 , 23:42
      В еще одной стране запретили "ВКонтакте"
       13 сентября 2017 , 13:44
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук