"Жовті жилети" проведуть чергову акцію протесту у Парижі

Протестувальники планують зібратися на чергову, 23 акцію протестів у Франції цими вихідними. Багато хто з "жовтих жилетів" обурений великими сумами, виділеними на ремонт у Нотр-Дамі. Вони вважають, що гроші можна було б потратити набагато доцільніше.

Протягом тижня деякі члени антиурядового руху пропонували скасувати акцію, однак у п'ятницю лідери руху з новою силою закликали до проведення акцій протесту, відзначило видання The Local.

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Ми закликаємо всіх наших громадян поїхати в Париж не з миром... Що стосується Нотр-Даму, то для нього хороші мільярдери знайшли один мільярд євро, але ніхто не піклується про 140 тисяч безпритульних!,

– йдеться на сторінці заходу у Facebook.

Що трапилось із Собором Паризької Богоматері?Французька святиня постраждала від масштабної пожежі, яка спалахнула ввечері 15 квітня. Вогонь сильно пошкодив дах культової будівлі, зруйнував готичний шпиль і годинник. Причини пожежі досі з’ясовують, проте займання пов’язують із ремонтними роботами, які велися у храмі. Подію кваліфікують як "ненавмисне знищення вогнем".



Для відбудови Собору Паризької Богоматері зібрали вже понад 700 мільйонів євро.



Представники руху у регіонах, зокрема, в Нормандії, вже відгукнулися на цей заклик. Місце головної зустрічі призначеної в Парижі організатори акції наразі тримають у таємниці. Відзначимо, що минулого тижня головним містом протестувальників була Тулуза.

За словами глави МВС Франції Крістоф Кастанер, за порядком на вулицях французьких міст у цю суботу стежитимуть понад 60 тисяч працівників поліції та жандармів.

Хто такі "жовті жилети" та чому вони протестують?Спершу це були водії, які протестували проти підвищення цін на пальне. Зараз це куди ширший рух проти "несправедливої політики уряду", через яку населення бідніє. Франція вже побачила і сутички з поліцією, і сльозогінний газ, і БТРи на вулицях, і барикади, і палаючі шини, і тисячі затриманих.



Президент Франції Макрон запропонував провести "суспільний діалог", але потім йому на думку спало ввести надзвичайний економічний стан. Який, до слова, може обійтися країні у 10 мільярдів євро (його ще не ввели). Варто зауважити, що правоохоронні органи Франції ведуть розслідування можливого втручання Росії в масові акції протесту "жовтих жилетів".