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      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В НОТР-ДАМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАДІЯ САВЧЕНКО

      Лише за добу для відбудови Собору Паризької Богоматері зібрали 600 мільйонів євро

      561 Читать новость на русском
      Notre Dame de Paris
      Notre Dame de Paris / Колаж 24 каналу

      Щоб врятувати пам'ятку світової культури собор Notre Dame de Paris, який сильно постраждав від масштабної пожежі, вже зібрали понад 600 мільйонів євро – хоч з часу займання не минуло й доби. І збір коштів триватиме далі.

      Хто дав гроші на відбудову Собору Паризької Богоматері

      Французькі медіа повідомили, що сім'я Бетанкур-Мейер і група компаній L'Orеal пожертвували 100 мільйонів євро.

      Читайте також: Цікаві факти про Собор Паризької Богоматері

      Французький мільярдер Бернар Арно і його група компаній LVMH, яка володіє брендом Louis Vuitton, дає 200 мільйонів євро.

      Ще 100 мільйонів євро пожертвувала сім'я французьких мільярдерів Піно, зокрема – Франсуа-Анрі Піно, власник футбольного клубу "Ренн".

      100 мільйонів євро також виділяє французька транснаціональна нафтогазова корпорація Total.

      Увесь масштаб пожежі у Нотр-Дамі – на фото та відео

      Французи також жертвували на відновлення національної культурної цінності посильні суми, і продовжать це робити. Фонд спадщини 16 квітня на сайті www.fondation-patrimoine.org запустить "Національний збір" для реконструкції Собору.

      Що відомо про інші культурні трагедії подібного масштабу: інфографіка

      Культурні трагедії

      Що відомо про трагічну пожежу в Парижі

      Ввечері, 15 квітня, спалахнула пожежа у всесвітньо відомому Соборі Нотр-Дам. Пожежники переконують, що пожежа може бути потенційно пов'язаною з ремонтом будівлі. За їхніми словами, зайнялося горище будівлі.

      Дивіться також: Як виглядає Собор Паризької Богоматері після пожежі

      Очевидці переконують, що загорілися дерев'яні частини риштування. На місці працювали кілька бригад пожежників. Робота ускладнювалася тим, що вогонь охопив частину Собору, розташовану на значній висоті.

      Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв відновити собор за 5 років.

      Пожежа в Соборі Паризької Богоматері: дивіться відео 24 каналу

      Детальніше про пожежу та можливість відновлення собору:
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      Теги: Пожежа в Нотр-Дамі Новини Франції Пожежа Гроші Архітектура Надзвичайні ситуації
      Джерело: 24 канал
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