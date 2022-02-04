Желтых областей скоро не останется: в Украине обновили зоны карантина

По состоянию на 4 февраля в Украине две области находятся в красной зоне, еще 20 областей и Киев – в оранжевой зоне. Осталось всего две желтые области.

Красная зона действует в двух областях

В красной эпидемиологической зоне карантина находятся Ивано-Франковская и Ровненская области.

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В то же время, под угрозой введения локдауна Винницкая, Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая области.

Меньше всего регионов в желтой области

Кировоградская и Полтавская области находятся в желтой зоне.

А остальные 20 областей и Киев в оранжевом уровне распространения заболеваемости.

Показатели заболеваемости

В целом уровень заболеваемости по Украине составляет 1 035 при норме не менее 75 на 100 тысяч населения. Также превышен уровень госпитализаций – в 14 регионах при определенном индикаторе 60 на 100 тысяч населения.

В то же время показатель загруженности кроватей с кислородом не превышен ни в одном регионе Украины.

Актуальная карта карантина в Украине /Инфографика Минздрав

Актуальная статистика COVID-19

За минувшие сутки в Украине зафиксировали рекордную суточную заболеваемость с начала пандемии – болезнь подтвердили у более 43 тысяч человек.

Среди инфицированных 4 381 ребенок и 873 медработника. В больницы попали 4 328 человек с выраженными симптомами COVID-19.

Всего в стране более 4, 2 миллионов случаев COVID-19, из которых 100 983 летальные.