В Министерстве здравоохранения сообщили, что в "желтый" список вернулась Тернопольская область. Еще накануне она находилась в оранжевом списке.

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Кроме того, в желтой зоне находятся Закарпатье и Кировоградщина.

В оранжевой зоне на 13 ноября находятся Винницкая, Полтавская, Харьковская и Черновицкая области. Все другие регионы Украины – "красные".

Когда карантин могут ослабить

В Минздраве заявили, что скорость выхода страны из карантина зависит от каждого украинца. От соблюдения карантинных норм и уровня вакцинации. Карантин ослабят, когда эпидемиологическая ситуация стабилизируется.

Кроме того, в ведомстве прогнозируют, что "при соблюдении всех требований надеемся, что есть шанс этот Новый год провести не в красной зоне".

В то же время адаптивный карантин будет действовать в Украине, по меньшей мере, до конца 2021 года.

Заметьте! За сутки 12 ноября в Украине обнаружили 24 058 новых зараженных коронавирусом. Среди инфицированных – 1 616 детей.