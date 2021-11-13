У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що до "жовтого" списку повернулася Тернопільська область. Ще напередодні вона перебувала у "помаранчевому" списку.
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Окрім того, у жовтій зоні наразі перебувають Закарпаття та Кіровоградщина.
У помаранчевій зоні станом на 13 листопада перебувають Вінницька, Полтавська, Харківська та Чернівецька області. Усі інші регіони України – "червоні".
Коли карантин можуть послабити
- У МОЗ заявили, що швидкість виходу країни з карантину залежить від кожного українця. Від дотримування карантинних норм та рівня вакцинації. Карантин послаблять, коли епідеміологічна ситуація стабілізується.
- Окрім того, у відомстві прогнозують, що "за умови дотримання всіх вимог сподіваємося, що маємо шанси цей Новий рік провести не в червоній зоні".
- Водночас адаптивний карантин діятиме в Україні щонайменше до кінця 2021 року.