Мобилизированные из Иркутской области ничего не сделали, чтобы остановить геноцид, который совершает Россия. Более того, они даже не протестовали, когда их забрали. В то же время, перспектива оказаться на фронте их пугает. Видео с испуганными мобилизованными распространили росСМИ, сообщает 24 канал.

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Захватчики жалуются, что их хотят перевести в штурмовые отряды. Оккупанты ноют из-за своих хронических болезней и возраста.

Трудно представить, как такое подразделение может выполнять боевые задания, связанные со штурмом,

– лили крокодильи слезы оккупанты.

Местные власти "отреагировали" мгновенно. Заявили, что губернатор Иркутской области встретился с женами мобилизованных. В то же время, женщины даже не слышали о такой встрече. Что ж, может быть, у них еще будет шанс встретиться с губернатором: во время торжественного получения "Лады".

Оккупанты успешно пакетизируются