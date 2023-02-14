Мобилизированные из Иркутской области ничего не сделали, чтобы остановить геноцид, который совершает Россия. Более того, они даже не протестовали, когда их забрали. В то же время, перспектива оказаться на фронте их пугает. Видео с испуганными мобилизованными распространили росСМИ, сообщает 24 канал.
Обратите внимание Россия пострадает еще больше: в ГУР МО рассказали, как мобилизация истощит оккупантов
Захватчики жалуются, что их хотят перевести в штурмовые отряды. Оккупанты ноют из-за своих хронических болезней и возраста.
Трудно представить, как такое подразделение может выполнять боевые задания, связанные со штурмом,
– лили крокодильи слезы оккупанты.
Местные власти "отреагировали" мгновенно. Заявили, что губернатор Иркутской области встретился с женами мобилизованных. В то же время, женщины даже не слышали о такой встрече. Что ж, может быть, у них еще будет шанс встретиться с губернатором: во время торжественного получения "Лады".
Оккупанты успешно пакетизируются
- Российские оккупанты понесут в Украине колоссальные потери. По состоянию на 14 февраля Генштаб ВСУ сообщил, что на концерт к Кобзону отправились уже 139 080 оккупантов. Только за сутки ликвидировали 740 захватчиков.
- В Bellingcat рассказали о потерях вагнеровцев. В частности, успешно пакетизировали 3 криминальных-авторитета. Каждый из них в России отбывал длительное наказание.