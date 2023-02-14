Мобілізовані з Іркутської області нічого не зробили, аби зупинити геноцид, який скоює Росія. Ба більше, вони навіть не протестували, коли їх забрали. Водночас перспектива опинитися на фронті їх лякає. Відео з переляканими мобілізованими поширили росЗМІ, інформує 24 канал.

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Загарбники бідкаються, що їх хочуть перевести у штурмові загони. Окупанти ниють на свої хронічні хвороби й вік.

Важко уявити, як такий підрозділ може виконувати бойові завдання, пов'язані зі штурмом,

– лили крокодилячі сльози окупанти.

Місцева влада відреагувала миттєво. Заявили, що губернатор Іркутської області зустрівся з дружинами мобілізованих. Водночас жінки навіть не чули про таку зустріч. Що ж, можливо, у них ще буде шанс зустрітися з губернатором: під час урочистого отримання "Лади".

Окупанти успішно пакетизуються