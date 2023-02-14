Мобілізовані з Іркутської області нічого не зробили, аби зупинити геноцид, який скоює Росія. Ба більше, вони навіть не протестували, коли їх забрали. Водночас перспектива опинитися на фронті їх лякає. Відео з переляканими мобілізованими поширили росЗМІ, інформує 24 канал.
Зверніть увагу Росія постраждає ще більше: у ГУР МО розповіли, як мобілізація виснажить окупантів
Загарбники бідкаються, що їх хочуть перевести у штурмові загони. Окупанти ниють на свої хронічні хвороби й вік.
Важко уявити, як такий підрозділ може виконувати бойові завдання, пов'язані зі штурмом,
– лили крокодилячі сльози окупанти.
Місцева влада відреагувала миттєво. Заявили, що губернатор Іркутської області зустрівся з дружинами мобілізованих. Водночас жінки навіть не чули про таку зустріч. Що ж, можливо, у них ще буде шанс зустрітися з губернатором: під час урочистого отримання "Лади".
Окупанти успішно пакетизуються
- Російські окупанти зазнають в Україні колосальних втрат. Станом на 14 лютого Генштаб ЗСУ повідомив, що на концерт до Кобзона вирушили вже 139 080 окупантів. Лише за добу ліквідували 740 загарбників.
- У Bellingcat розповіли про втрати вагнерівців. Зокрема, успішно пакетизували 3 кримінальних-авторитети. Кожен з них у Росії відбував тривале покарання.