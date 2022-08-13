Непонятная игра и, может, "договорняк", – жена командира "Рэдиса" о Красном Кресте и лавровой

Во время выхода защитников из "Азовстали" они говорили родным, что безопасность будет гарантирована международными организациями. Однако это не оказалось, а представители Красного Креста продолжают открещиваться от гарантий безопасности пленных.

В то же время они же на фото пожимают руку голове российского мида Сергею Лаврову. Поэтому, вероятно, у них есть качество тайные договоренности. Такое мнение высказала в интервью 24 каналу Екатерина Прокопенко - жена пленного командира полка защитников "Азовстали" с позывным "Рэдисом".

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Красный крест не ездит к пленным

Женщина акцентировала внимание на том, что от Международного Комитета Красного Креста она не получала никаких данных о том, где находится ее муж и в каком он состоянии. В то же время Денис перед сдачей в плен говорил, что через неделю должна быть комиссия от ООН или от Красного Креста. "То есть я четко поняла, что все будет под контролем. Я в это верила и ждала, что так и будет. Но, как видим, прошло 2 месяца – и никаких поездок Красного Креста туда", – акцентировала Екатерина.

В то же время, фото представителей МККК и лаврова свидетельствуют о том, что у них налажена коммуникация. Поэтому они могли бы попытаться договориться, чтобы к пленникам допустили представителей независимых международных организаций.

Для нас это какая-то непонятная игра. Возможно, между ними (Красным Крестом и Россией – 24 канал) есть определенный "договорняк", связанный с деньгами, и потому все на таком чистом слове. Мол, "вы нам не мешаете делать наши хитрые дела, вот вам деньги, пожалуйста, не езжайте туда и делайте вид, что что-то делаете". Я не знаю точно, это только мои догадки. Но я шокирована этим всем и не понимаю почему так. Это какой-то театр абсурда на самом деле,

– подытожила жена пленника.



Рукопожатие, которое описывала Екатерина / Фото AP

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