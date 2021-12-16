Жена руководителя ГУР Буданова ходит в монастырь, который скрывал террориста Лусварги, – СМИ

Жена руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова Марианна якобы является прихожанкой Московского патриархата. На ее странице есть фотография, сделанная у монастыря Свято-Покровской Голосеевской пустыни в Киеве, подконтрольной РПЦ.

Об этом заявил журналист Андрей Ковалев. Он утверждает, что фотография на фоне храма была сделана неслучайно. Мол, семья Будановых любит этот монастырь.

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В храме скрывали террориста Лусварги

В 2018 году в монастыре прятали от правосудия бразильца Рафаэль Лусварги. Он входил в одну из прокремлевских террористических группировок, действовавших на Донбассе. Затем Украина отдала его русским боевикам при обмене пленными. В 2020 году террорист был арестован у себя на родине за хранение наркотиков и боеприпасов.

Я уже молчу о том, что жители монастыря служили, а может, и служат молебны "за победу русского оружия". Как видим, московское мракобесие умножено на русско-путинский шовинизм,

– сказал Ковалев.

Пост супруги Буданова / Скриншот из фейсбука Марианны Будановой

Буданов живет в доме Гогилашвили

Журналисты Bihus.info обнародовали расследование, в котором говорилось, что Буданов живет в доме скандального экс-замглавы МВД Александра Гогилашвили. Он объяснил, что это временно, поскольку в его квартире идет ремонт. Руководитель разведки подчеркнул, что Гогилашвили является его другом.

Текст поста Андрея Ковалева:

Ну теперь снова о моем любимом – личные страницы в соцсетях и Московский Патриархат.

Кирилл Буданов – глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины… Если Вы зайдете на страницу жены Кирилла Буданова – Марианны, Вы особо не найдете какой-либо активности, кроме того, что осенью 2020 она баллотировалась на местных выборах в Киеве от Удара Кличко и у нее было много предвыборных постов. Один из этих постов о празднике Покрова. Марианна сфотографирована на фоне храма в честь Иконы Божией Матери "Живоносный Источник" в так называемом Покровском мужском монастыре "Голосеевская пустынь" Русской Православной Церкви в Украине.

Это страшный и мегаваттный монастырь РПЦ в Киеве. За глаза в МП его называют "молдованская лавра", потому что наместник монастыря так называемый "епископ Исакий", на самом деле – Федор Филиппович Андронник – по происхождению молдаванин и перетащил в монастырь очень много своих земляков. Монастырь вероятно был отстроен на средства бандитского общака "Деда Киселя".

Кстати, после гибели Владимира Киселя похоронили в Голосеевском монастыре. Этот монастырь стал известен в связи с тем, что "Исакий" Андронник скрывал здесь террориста так называемой ДНР бразильца с венгерскими корнями Рафаэля Лусварги, который напомню обещал "дойти до Киева и закончить войну".

Этот монастырь также известен сектантским почитанием ерзянки "Матушки Алипии". Кстати, официальная Церковь не канонизировала так называемую "матушку Алипию" и осуждает это сектантское поклонение, которое практикуется в этом монастыре.

Я уже молчу о том, что обитатели монастыря служили, а может быть и служат молебны "за победу российского оружия".

Как видим, московское мракобесие умножено на русско-путинский шовинизм. К чему это я? Марианна Буданова не случайно сфотографировалась на фоне храма "Голосеевская пустынь", мои источники сообщили, что семья Будановых любят этот монастырь Русской Православной Церкви в Украине...