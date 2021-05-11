8 мая всемирно известная диджей, украинка Анастасия Топольская (DJ Nastja) выступила в Москве. Этот факт спровоцировал достаточно мощный скандал.

Чисто в вакууме это, конечно, "зашквар", ведь гражданка Украины, де-факто, выступила в столице страны-оккупанта России, что уже 7 лет ведет открытую военную агрессию против нашего государства. Это, конечно, не "липецкая фабрика" или "торговля на крови", но тоже выглядит сомнительно и не очень морально. Впрочем, есть важные нюансы, которые в корне все меняют.

Читайте также Месть олигарха: Ахметов атакует тех, кто разоблачает его схемы

Кто возмутился

Во-первых, стоит обратить внимание на то, кто и почему начал травить украинку. А сделали это инфокомсомольцы из обслуги бывшего президента Украины Петра Порошенко (того самого, который "жал руку Путина и обнимал", а потом этим хвастался с парламентской трибуны), а также – бывшие политики, а ныне сбитые летчики, которые превратились в медийных наемников олигархов – Борислав Береза, Олег Ляшко, Валентин Наливайченко и другие.

Сообщение украинки, которое разозлило обслугу олигархов:

Чего бы такое внимание к DJ Nastja, может, эти мужчины не любят современную электронную музыку и "вписались" за интересы рок-н-ролла или шансона? Нет, дело в том, что мужем Анастасии является известный антикоррупционер и общественный активист Сергей Лещенко. Именно он был автором громких расследований о коррупции в окружении Петра Порошенко, а также рассказывал о махинациях украинских олигархов – Ахметова, Коломойского, Фирташа, Медведчука и др. Именно в него целили инфокиллеры, когда начали кампанию травли DJ Nastja. Но остались ни с чем. В который раз.

Важно Кто из украинских политиков имеет дело с офшорами

Украинка выступала не на вечеринке газовых олигархов или чеченских нуворишей, которые нагнали на сцену звезд ради собственного удовольствия. Топольская вышла и отыграла сет в клубе "Мутабор". Его основатели – российские либералы, друзья Украины и идеологические противники Путина. Они не носят "колорадских лент" и не поют о "крымнаш". Им не нравится то, что происходит в их стране, более того – их самих преследуют российские власти.

На основателей клуба давят

Сейчас протестное движение в России разбито и фактически находится вне закона. Гражданское общество в этой стране запугано и лишено права заявить о себе. В этих условиях несчастные россияне вынуждены прибегать к скрытым методам борьбы и, собственно, концерты или художественные акции – едва ли не единственный вариант донести свои идеи и не "попасть на бутылку" (эта идиома в РФ тождественна значению "попасть за решетку" и происходит от популярных в этой стране внесудебных пыток).

Впрочем, даже такой вид сопротивления в РФ является опасным. На основателей клуба оказывается огромное давление – моральное, физическое и экономическое. Их предыдущий клуб – Arma 17 – вообще закрыли, также власть срывала организованный ими фестиваль "Аутлайн" с помощью ОМОНа. На некоторое время основатели клуба даже вынуждены были эмигрировать из тоталитарной России и проводить вечеринки в Германии. Но решили не бояться и вернулись на родину в 2019 году.При чем же здесь украинская диджей? Ее выступление состоялось в рамках коллаборации двух ЛГБТ-сообществ на сцене электронной музыки. Именно этим объясняется ее латексный костюм, который так возбудил "инфокомсомольцев". Топольская выступила в Москве как представитель и делегат украинского сообщества Veselka и в рамках коллаборации с российским сообществом Popoff Kitchen.

К теме Альтернатива браку для ЛГБТ-пар в Украине: киевлянка рассказала о первом партнерском договоре

Как известно, представителей ЛГБТ-сообщества в России официально ненавидят даже больше украинцев. Как и против украинцев, против представителей ЛГБТ в России ведут необъявленную войну: их убивают и пытают, они вне закона и не имеют права быть собой.

СМИ страны-оккупанта не только замалчивают преступления против представителей ЛГБТ-сообщества, но и всячески толерируют. Россия один из лидеров антирейтинга ЛГБТ-лояльности в мире.

Совместные мероприятия Popoff Kitchen вместе с киевской Veselka – это поддержка ЛГБТ-людей в России со стороны украинцев, ведь у нас уважаются права ЛГБТ гораздо больше.

Именно поэтому господину Ляшко, Березовцу, Гончаренко и другим, пожалуй, стоит еще раз подумать – на чьей они стороне. Поддерживают ли они равенство и толерантность, или и в дальнейшем будут ради меркантильных интересов своих хозяев легитимизировать черные дела Путина, Кадырова и их прихвостней.