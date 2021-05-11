8 травня всесвітньо відома діджейка українка Анастасія Топольська (DJ Nastja) виступила у Москві. Цей факт спровокував достатньо потужний скандал.

Суто у вакуумі це, звісно, "зашквар", адже громадянка України, де-факто, виступила у столиці країни-окупанта Росії, що вже 7 років веде відкриту воєнну агресію проти нашої держави. Це, звісно, не "липецька фабрика" чи "торгівля на крові", але теж виглядає сумнівно та не дуже морально. Втім, є важливі нюанси, які докорінно все змінюють.

Читайте також Помста олігарха: Ахметов атакує тих, хто викриває його схеми

Хто обурився

По-перше, варто звернути увагу на те, хто та чому почав травити українку. А зробили це інфокомсомольці з обслуги колишнього президента України Петра Порошенка (того самого, що "жав руку Путіна та обнімав", а потім цим хизувався з парламентської трибуни), а також – колишні політики, а нині збиті льотчики, що перетворилися на медійних найманців олігархів – Борислав Береза, Олег Ляшко, Валентин Наливайченко та інші.

Допис українки, який розлютив облсугу олігархів:

Чого б така увага до DJ Nastja, може, ці чолов'яги не люблять сучасну електронну музику й "вписалися" за інтереси рок-н-ролу чи шансону? Ні, річ у тім, що чоловіком Анастасії є відомий антикорупціонер і громадський активіст Сергій Лещенко. Саме він був автором гучних розслідувань про корупцію в оточенні Петра Порошенка, а також розповідав про махінації українських олігархів – Ахметова, Коломойського, Фірташа, Медведчука тощо. Саме в нього цілили інфокілери, коли почали кампанію цькування DJ Nastja. Але спіймали облизня. Вкотре.

Важливо Хто з українських політиків має справу з офшорами

Українка виступала не на вечірці газових олігархів чи чеченських нуворішів, що нагнали на сцену зірок заради власного задоволення. Топольска вийшла та відіграла сет у клубі "Мутабор". Його фундатори – російські ліберали, друзі України та ідеологічні противники Путіна. Вони не носять "колорадських стрічок" і не співають про "кримнаш". Їм не подобається те, що відбувається у їхній країні, ба більше – їх самих переслідує російська влада.

На засновників клубу тиснуть

Нині протестний рух в Росії розбитий та фактично перебуває поза законом. Громадянське суспільство в цій країні залякане й позбавлене права заявити про себе. У цих умовах нещасні росіяни змушені вдаватись до прихованих методів боротьби й, власне, концерти чи мистецькі акції – чи не єдиний варіант донести свої ідеї та не "потрапити на пляшку" (ця ідіома в РФ тотожна значенню "потрапити за ґрати" та походить від популярних у цій країні позасудових тортур).

Втім, навіть такий вид спротиву у РФ є небезпечним. На засновників клубу чиниться шалений тиск – моральний, фізичний і економічний. Їхній попередній клуб – Arma 17 – взагалі закрили, також влада зривала організований ними фестиваль "Аутлайн" за допомогою ОМОНу. На деякий час фундатори клуби навіть змушені були емігрувати з тоталітарною Росією та проводити вечірки у Німеччині. Але вирішили не боятися і повернулися на батьківщину в 2019 році.

До чого ж тут українська діджейка? Її виступ відбувся в рамках колаборації двох ЛГБТ-спільнот на сцені електронної музики. Саме цим пояснюється її латексний костюм, який так збудив "інфокомсомольців". Топольська виступила у Москві як представник і делегат української спільноти Veselka і в рамках колаборації з російською спільнотою Popoff Kitchen.

До теми Альтернатива шлюбу для ЛГБТ-пар в Україні: киянка розповіла про перший Партнерський договір

Як відомо, представників ЛГБТ-спільноти в Росії офіційно ненавидять навіть більше за українців. Як і проти українців, проти представників ЛГБТ в Росії ведуть неоголошену війну: їх вбивають і катують, вони поза законом і не мають права бути собою.

ЗМІ країни-окупанта не лише замовчують злочини проти представників ЛГБТ-спільноти, а й всіляко толерують. Росія один з лідерів антирейтингу ЛГБТ-лояльності у світі.

Спільні заходи Popoff Kitchen разом з київською Veselka – це підтримка ЛГБТ-людей в Росії з боку українців, адже у нас права ЛГБТ поважаються набагато більше.

Саме тому пана Ляшку, Березовцю, Гончаренку та іншим, мабуть, варто ще раз подумати – на чиєму вони боці. Чи підтримують вони рівність і толерантність, чи й надалі будуть заради меркантильних інтересів своїх господарів легітимізувати чорні справи Путіна, Кадирова та їх посіпак.