Не только Порошенко: кто из украинских политиков имеет дело с оффшорами
Недавно вышло расследование "Центра исследования коррупции и организованной преступности" (OCCRP). Авторитетное международное объединение журналистов-расследователей рассказало об оффшорных махинациях 5-го президента Украины Петра Порошенко. Этот материал снова заставил констатировать, что экономика Украины так и остается в тени, а в политику идут в основном для защиты собственных бизнес-интересов
Источник:24 канал
На фоне новой волны интереса общественности к теме оффшоров представителей украинской власти напоминаем о наиболее громких эпизодах коррупционной вакханалии и любви отечественных политиков к недоговариванию правды в декларациях.
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Петр Порошенко
Расследование OCCRP об оптовой закупке произведений искусства Порошенко через оффшоры появилось, когда в Украине был выходной, и электорат больше думал о шашлыках, чем о каких-то оффшорах. Но материал имел резонанс, и даже был прокомментирован политсилой Петра Порошенко, которая отметила, что тот "не контролировал и не контролирует ни один из оффшоров".
Сам фигурант расследования этого сделать не смог, поскольку (по иронии судьбы) отбыл на Кипр – в страну, которая сейчас всячески пытается избавиться от репутации оффшорного рая, но не очень удачно.
OCCRP не впервые распространяет расследование, где бурные фантазии автора выдаются за доказанные факты. К сожалению, негативный опыт и предыдущие ошибки расследователей не были учтены при подготовке очередного материала. Адвокаты Порошенко изучают публикацию на предмет юридической защиты своего клиента и выбора надлежащей юрисдикции для иска относительно нового фейка,
– "Радио Свобода" цитирует пресс-службу "Европейской Солидарности".
Расследование OCCRP на самом деле трудно назвать фейком, так как сам Порошенко собственноручно подтвердил свои оффшорные махинации, когда в прошлом году на выставке картин из собственной коллекции разместил документ, который показал, что произведения искусства были приобретены политиком с помощью 6 оффшоров. Один из них – Vernon Hlding Limited с Виргинских островов – является также владельцем акций Липецкой фабрики компании Roshen. Бенефициаром оффшора является младший партнер Порошенко Сергей Зайцев.
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Сейчас документ с выставки находится в ГБР и ожидает юридической оценки и политической воли. Собственно о сделках Vernon Holdings Limited и 5 других оффшорных компаний Порошенко и рассказывает новый материал OCCRP.
Разоблачение оффшоров Порошенко, то есть полузаконного и точно не очень морального и приемлемого для политика-патриота способа уклонения от налогов, в Украине тянется с 2016 года. Тогда вышло совместное расследование все того же OCCRP и "Слидства.Инфо". 5 лет назад журналисты приоткрыли завесу тайной жизни пятого президента и рассказали правду о легендарном "слепом трасте".
Расследование "Слидства.Инфо" 2016 года об оффшорах Порошенко:
Материал был частью грандиозного расследования деятельности одного из крупнейших регистраторов оффшоров – панамской юридической компании Mossack Fonseca – и имел эффект разорвавшейся бомбы. Он стал началом конца хорошей репутации президента, хоть и не раскрыл все тайны.
Дальше была история с файлами FinCEN, когда выяснилось, что Порошенко во время своего президентства мог участвовать в незаконных действиях по созданию оффшорных компаний и не сообщать об этом в своих декларациях о доходах. И для чего это было делать, ведь под рукой всегда были Кононенко, Гладковский и другие господа, разбирающиеся в оффшорах.
Я планирую представить значительную реформу, которая сделает невозможным использование оффшорных счетов в Украине,
– Петр Порошенко 6 апреля 2016 года в далекой Японии дает обещание, о котором хотел бы никогда не вспоминать.
Окончательно репутацию Петра Порошенко уничтожил коррупционный скандал в Укроборонпроме, также известный как "Свинарчукгейт".
Как не стоит оправдываться за оффшоры:
К сожалению, речь не только о репутации отдельного политика, а о реноме целой страны. Именно благодаря этому Украина сейчас считается в цивилизованном мире "заповедником коррупции".
Павел Лазаренко
Одним из пионеров оффшоризации был несколько подзабытый бывший всемогущий премьер времен Кучмы – Павел Лазаренко. Лидер "днепропетровского клана" был пионером "дерибана" газового рынка и одним из первых украинцев, которые начали системно выводить деньги из страны с помощью оффшоров. Высокий полет Лазаренко прервали в 1999 году, когда он с поддельным панамским паспортом пытался прорваться в Нью-Йорк. Украинца арестовали и обвинили в отмывании денег. Только в 2012 году Лазаренко удалось вырваться из цепких объятий американской фемиды и осесть на тихом ранчо в Солнечной Калифорнии.
Оффшоры – проклятие украинской экономики:
О Лазаренко снова вспомнили в связи с Панамскими документами, недаром же у него был панамский паспорт. По данным OCCRP и газеты Süddeutsche Zeitung, схема была достаточно простой: Лазаренко "зачистил" газовый рынок под частную компанию своей младшей партнерши Юлии Тимошенко "Единые Энергетические Системы Украины" (ЕЭСУ), а приобретенные фактической монополией сверхприбыли выкачивались из Украины в оффшоры на Виргинских островах и в Панаме.
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Представители Юлии Тимошенко факты расследования опровергли и подчеркнули, что никогда не присылали денег Лазаренко с помощью оффшора Bassington Limited.
Юлия Тимошенко
Кроме оффшорного сотрудничества с Павлом Лазаренко в далекие 90-е годы прошлого века, Юлии Владимировне и ее окружению пришлось опровергать и другие факты и попытки недоговаривания правды о своих доходах.
В 2019 году Center for Responsive Politics раскрыл схему ветерана украинской политики и выяснил, что она с помощью оффшорной компании оплачивала услуги американских лоббистов.
Также о махинациях Тимошенко подробно написала Татьяна Козырева из "Украинской правды". По данным расследования, компания-пузырь Aveiro LP с офисом в Северной Ирландии является прикрытием для Тимошенко и ее партии "Батькивщина" для выхода на лоббистов и политиков из США.
Это не является коррупцией в чистом виде, но таким образом Тимошенко и ко скрывают миллионные представительские расходы в США. Представьте, что бы сказал типичный избиратель Тимошенко, если бы узнал о таком? Другое дело, откуда эти деньги взялись, но этот вопрос пока никто не желает задавать.
Геннадий Труханов
Благодаря панамским документам стало известно оффшорное прошлое и настоящее мэра Одессы Геннадия Труханова. На "капитане" значится немало различных оффшоров на Виргинских островах, которые контролируют более 20 предприятий. Но главное даже не это. Благодаря утечке документов Mossak Fonseca стало известно, что Труханов имеет российский паспорт и является гражданином России. И при этом остается мэром Одессы.
Российский гражданин – мэр Одессы:
Виктор Медведчук
В ситуации с агентом влияния России в Украине Виктором Медведчуком оффшоры – наверное, наименьшее зло. Это понимает и сам кум Путина, а потому смело вносит их в е-декларацию. В 2020-м году Медведчук "показал" компанию Fregata Marine Ltd. Записанная на жену фирма владеет одной из самых дорогих в мире яхт – Royal Romance, ориентировочной стоимостью 200 миллионов долларов. Детали схемы расписали журналисты "Бигус-Инфо".
Пятипалубная яхта Royal Romance длиной 92,5 метра имеет бассейн 4 на 12 метров, расположенный на главной кормовой палубе. На яхте размещаются 14 гостей и 22 члена экипажа.
Также Медведчук задекларировал не только оффшоры для отдыха, но и для бизнеса. О них рассказали "Схемы". Оказалось, что у кума Путина все переписано на жену – бывшую диктора Оксану Марченко.
Марченко оказалась конечным бенефициаром доброго десятка кипрских оффшоров. Через эти компании жена Медведчука владеет долями в бизнесе сразу в нескольких стратегических сферах: энергетических компаниях – ЧАО "Львовоблэнерго", ОАО "Прикарпатьеоблэнерго", ЧАО "Запорожьеоблэнерго"; металлургических заводах – ЧАО "Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь" и АО "Запорожский завод ферросплавов"; логистических компаниях, которые входят в систему так называемого Одесского перевалочного комплекса, а также в трех телеканалах: ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1", ООО "Гравис-Кино" ("2+2"), ЧАО "ТК "ТЕТ".
Григорий Суркис
Давний друг и соратник Виктора Медведчука с 2019 года является народным депутатом от пророссийской партии "ОПЗЖ", а еще его семья владеет футбольным клубом "Динамо" (Киев). Благодаря расследованию Football Leaks стало известно, что команда тесно сотрудничает с оффшором Newport Management LTD с Виргинских островов и именно через него прогоняет зарплату футболистов. Боссы "Динамо" официально платили игрокам всего несколько процентов реальной суммы, а остальное – через оффшор.
Благодаря этой схеме в тени от налогообложения в Украине была скрыта колоссальная сумма в десятки, а то и сотни миллионов долларов. Налоги с этих денег в бюджет Украины попали. При этом команда киевского "Динамо" цинично дружит с Налоговой и привлекает своих звезд к промоакциям налоговиков.
Также Newport Management LTD длительное время сотрудничала с Федерацией футбола Украины, когда ее возглавлял Григорий Суркис. Именно на счетах оффшорки оседали деньги, которые поступали от УЕФА на счета ФФУ.
Миллиарды долларов, выведенные из Украины:
Тарас Козак
Еще один соратник Медведчука, но его номинал телеканалов через оффшор очень пострадал. Однако пока ответил деньгами.
По информации "Центра противодействия коррупции", через кипрские оффшоры и гонконгскую фирму-прокладку Arida Global Limited Козак под видом угля из ЮАР продавал "Центрэнерго" уголь из "ДНР"/"ЛНР", то есть финансировал террористов на оккупированных Россией территориях Донбасса.
Подробно Кто такой Тарас Козак
Разоблачение этого факта стало поводом для введения санкций против приспешника Медведчука и блокирования пророссийских телеканалов его медийной империи.
Кроме этого, на кипрский оффшор Козака Turul Investments Limited (через Havanor Management Limited) оформлена компания-монополист по дистрибуции сигарет "Тедис".
Олег Ляшко
Олег Ляшко хоть и не попал в Верховную Раду 9 созыва, но до сих пор остается на плаву благодаря вниманию телеканалов Рината Ахметова. Также не прекращается финансирование политика, который любит, чтобы все было по-богатому. Вдохновляет Ляшко оффшор из Белиза "Аксаком ЛТД". Эта компания владеет фирмой с Черниговщины "Асфа Лайн", ее владельцем является соратник Ляшко Олег Аверьянов.
По информации "Бигус-Инфо", Аверьянов является влиятельным игроком на рынке продажи пожарной техники. Ляшко был лоббистом для предприятий, которые контролирует Аверьянов. И тогда же обогатился на 20 миллионов гривен.
Тайны радикального Ляшко:
Вадим Новинский
В отличие от Порошенко или Тимошенко миллиардер и депутат-оппоблоковец Вадим Новинский большую часть своих оффшоров не скрывает и прямо указывает, что на них записаны его заводы. Также он не испытывает особых угрызений совести по этому поводу.
Это не запрещено законом, скажем так. Если законом будет определено, что компании такие нельзя иметь, то мы их и не будем иметь. Для этого нужно, чтобы судебная система работала очень четко, и не надо бояться за собственность, которая уже есть,
– Вадим Новинский в комментарии "Схемам" в 2016 году указывает на необходимость перемен, которых нет.
Владимир Зеленский
Имеет свою оффшорную историю и действующий президент Украины Владимир Зеленский. Правда, открывал он их не в качестве политика, а как бизнесмен среднего звена – для облегчения долгового давления на свое детище – "95 квартал". О кипрской компании Green Family Ltd стало известно в 2019 году благодаря расследованию "Схем".
Именно на счета этой фирмы шли средства от роялти за показ "Сватов" и других творений студии Зеленского в России.
По факту, кипрский оффшор стал единственным компроматом на Зеленского накануне выборов президента и не сумел повлиять на народную любовь, особенно на фоне коррумпированных электоральных соперников.
Сам Зеленский объяснил необходимость существования оффшора тем, что не может позволить дарить деньги россиянам. Позже начинающий политик "переписал" скандальную фирму на друзей – Бориса Шефира и Тимура Миндича. Именно они сейчас монетизируют российский успех 2 сезона сериала "Папик".
В е-декларации президента пока остаются несколько компаний, которые можно назвать оффшорами. Похоже, украинцы просто не могут без них.
Кому выгодны оффшоры:
В целом же в так называемых "Панамских документах" фигурировали 643 украинских гражданина, которые владеют 469 оффшорными компаниями. Это как чиновники и политики времен Януковича, так и действующие украинские чиновники. По оценкам экспертов, на оффшорных счетах осели не менее 117 – 167 миллиардов долларов, которые были выведены из Украины за годы Независимости. Это чуть меньше, чем 2 ВВП государства Украина.
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