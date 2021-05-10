Недавно вышло расследование "Центра исследования коррупции и организованной преступности" (OCCRP). Авторитетное международное объединение журналистов-расследователей рассказало об оффшорных махинациях 5-го президента Украины Петра Порошенко. Этот материал снова заставил констатировать, что экономика Украины так и остается в тени, а в политику идут в основном для защиты собственных бизнес-интересов

На фоне новой волны интереса общественности к теме оффшоров представителей украинской власти напоминаем о наиболее громких эпизодах коррупционной вакханалии и любви отечественных политиков к недоговариванию правды в декларациях.

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Расследование OCCRP об оптовой закупке произведений искусства Порошенко через оффшоры появилось, когда в Украине был выходной, и электорат больше думал о шашлыках, чем о каких-то оффшорах. Но материал имел резонанс, и даже был прокомментирован политсилой Петра Порошенко, которая отметила, что тот "не контролировал и не контролирует ни один из оффшоров".

Сам фигурант расследования этого сделать не смог, поскольку (по иронии судьбы) отбыл на Кипр – в страну, которая сейчас всячески пытается избавиться от репутации оффшорного рая, но не очень удачно.

OCCRP не впервые распространяет расследование, где бурные фантазии автора выдаются за доказанные факты. К сожалению, негативный опыт и предыдущие ошибки расследователей не были учтены при подготовке очередного материала. Адвокаты Порошенко изучают публикацию на предмет юридической защиты своего клиента и выбора надлежащей юрисдикции для иска относительно нового фейка,

– "Радио Свобода" цитирует пресс-службу "Европейской Солидарности".

Расследование OCCRP на самом деле трудно назвать фейком, так как сам Порошенко собственноручно подтвердил свои оффшорные махинации, когда в прошлом году на выставке картин из собственной коллекции разместил документ, который показал, что произведения искусства были приобретены политиком с помощью 6 оффшоров. Один из них – Vernon Hlding Limited с Виргинских островов – является также владельцем акций Липецкой фабрики компании Roshen. Бенефициаром оффшора является младший партнер Порошенко Сергей Зайцев.

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Сейчас документ с выставки находится в ГБР и ожидает юридической оценки и политической воли. Собственно о сделках Vernon Holdings Limited и 5 других оффшорных компаний Порошенко и рассказывает новый материал OCCRP.

Разоблачение оффшоров Порошенко, то есть полузаконного и точно не очень морального и приемлемого для политика-патриота способа уклонения от налогов, в Украине тянется с 2016 года. Тогда вышло совместное расследование все того же OCCRP и "Слидства.Инфо". 5 лет назад журналисты приоткрыли завесу тайной жизни пятого президента и рассказали правду о легендарном "слепом трасте".

Расследование "Слидства.Инфо" 2016 года об оффшорах Порошенко: