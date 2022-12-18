Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный принял участие в акции "Стань Святым Николаем для ребенка, которого война разлучила с папой". Генерал осуществил мечту сына одного из бойцов

Об этом рассказала мать мальчика Елена Варфоломеева.

"В этом году, этом страшном и тяжелом для всех нас году, у моего ребенка произошло настоящее предновогоднее чудо! Когда несколько недель назад мне позвонили из департамента социальной политики с приглашением поучаствовать в акции "Стань Святым Николаем для ребенка, которого война разлучила с отцом", я особо ни на что и не рассчитывала. Предложили сыну написать письмо с пожеланиями. Мой ребенок ничего не попросил, кроме чтоб папа нашелся… А еще написал, что мечтает о встрече с Валерием Залужным", – рассказала Елена Варфоломеева.

По ее словам, она передала письмо сына, как есть. Позже ей позвонили по телефону и сообщили, что Валерий Залужный приглашает Ивана на встречу.

"Вчера моего сына обнял Валерий Залужный. Обнял так, как, наверное, обнял бы отец. И когда-нибудь Иван обязательно покажет это фото своему папе. Да, главная его мечта еще впереди, но сегодня произошло то, что дало сыну самое ценное – веру. Верю в то, что возможно все! И таки надо мечтать. И нужно верить!" – отметила жена бойца.