Представительница ОО "Сообщество Еленовки" Анна Лобова призвала украинского лидера услышать "голос из плена". Ведь 28 июля исполнится второй год со дня российского военного преступления в колонии №120 в Еленовке.

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Жена военнопленного обратилась к Зеленскому

По ее словам, не так давно ей позволили пообщаться с мужем. Его на тот момент записывали на интервью, поэтому такой звонок в семью стал тяжелым и важным одновременно. Анна рассказала, что Олег не смог о себе абсолютно ничего рассказать, он просто спрашивал о своей семье.

Перед началом полномасштабного вторжения у них родилась дочь, муж ее почти не видел. Как объяснила жена бойца, по состоянию на 24 февраля 2022 года Марии был всего 1 месяц. Поэтому, во время этого звонка он впервые услышал своего ребенка.

Просто представьте, двое родных людей друг другу сейчас живут ничего не зная, просто как чужие люди друг для друга, поэтому сегодня я обращаюсь к президенту Украины Владимиру Зеленскому, к руководителю Офиса президента Андрею Ермаку, к руководителю ГУР МО и главе Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными вернуть моей дочери отца. Они заслуживают на первое свидание и по сути на знакомство друг с другом,

– сказала Анна.

Она отметила, что Олег прошел оборону Мариуполя, на фронте он потерял брата-близнеца и "перебрался" на Азовсталь и продолжил там оборону. Как отметила женщина, он выполнил приказ, который предоставила ему украинская сторона.

"Он вышел в плен с обещанием дальнейшего обмена, вместо этого он уже третий год вместе с другими ребятами, своими собратьями находятся в плену", – добавила Анна.

Важно. Большинство раненых военных уже третий год в плену России. Их не возвращают в обменах военнопленными, международные организации не получили доступ к местам содержания, чтобы проверить состояние их здоровья после спланированной массовой казни военнопленных.

К слову, в пресс-конференции "Голос из плена. Спасите наших родных" участие приняли также жены других тяжелораненых во время теракта в Еленовке – Мария Алексеевич и Анастасия Гондюл. Их муж также до сих пор находятся в российском плену.