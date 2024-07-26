Представниця ГО "Спільнота Оленівки" Анна Лобова закликала українського лідера почути "голос з полону". Адже 28 липня виповниться другий рік з дня російського воєнного злочину в колонії №120 в Оленівці.

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Дружина військовополоненого звернулася до Зеленського

За її словами, не так давно їй дозволили поспілкуватися з чоловіком. Його на той момент записували на інтерв'ю, тож такий дзвінок до родини став важким та важливим водночас. Анна розповіла, що Олег не зміг про себе абсолютно нічого розповісти, він просто запитував про свою родину.

Перед початком повномасштабного вторгнення у них народилася донька, чоловік її майже не бачив. Як пояснила дружина бійця, станом на 24 лютого 2022 року Марії був всього 1 місяць. Тому, під час цього дзвінку він вперше почув свою дитину.

Просто уявіть, двоє найрідніших людей одне одному зараз живуть нічого не знаючи, просто як чужі люди для один одного, тому сьогодні я звертаюсь до президента України Володимира Зеленського, до керівника Офісу президента Андрія Єрмака, до керівника ГУР МО та очільника Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими повернути моїй доньці батька. Вони заслуговують на перше побачення і по суті на знайомство один з одним,

– сказала Анна.

Вона наголосила, що Олег пройшов оборону Маріуполя, на фронті він втратив брата-близнюка та "перебрався" на Азовсталь й продовжив там оборону. Як зауважила жінка, він виконав наказ, який надала йому українська сторона.

"Він вийшов у полон з обіцянкою подальшого обміну, натомість він вже третій рік разом з іншими хлопцями, своїми побратимами перебувають у полоні", – додала Анна.

Важливо. Більшість поранених військових вже третій рік в полоні Росії. Їх не повертають в обмінах військовополоненими, міжнародні організації не отримали доступ до місць утримань, щоб перевірити стан їхнього здоровʼя після спланованої масової страти військовополонених.

До слова, у пресконференції "Голос з полону. Врятуйте наших рідних" участь взяли також дружини інших важкопоранених під час теракту в Оленівці – Марія Алєксєєвич та Анастасія Гондюл. Їхні чоловік також досі перебувають у російському полоні.