Жена нардепа Рабиновича получила от российского миллионера немалую сумму: детали

Народный депутат Вадим Рабинович обнародовал декларацию за 2017 год. Там есть информация и о доходах его жены, которая получила средства от российского бизнесмена Павла Фукса.

В декларации указано, что Ирина Рабинович получила от Павла Фукса более 22 миллиона гривен (22453600 гривен). Эти средства она получила как гарантийный платеж по предварительному договору купли-продажи земельного участка.

Читайте также: Кто из украинских политиков больше всего манипулирует мнением общественности: интересные данные

Стоит отметить, что Павел Фукс родился в Харькове, однако впоследствии перебрался в Россию. Там он в 2006 году основал компанию ОАО "Мосситигрупп" (Mos City Group), которая занимается девелопментом недвижимости. Среди проектов компании – несколько небоскребов в "Москва-Сити" (Imperial Tower и Eurasia Tower). В 2008 году Фукс вошел в состав правления Союза промышленников и предпринимателей России.

Сам Вадим Рабинович за 2017 год указал 213 тысяч гривен дохода. Все эти деньги – его депутатская зарплата. Зарегистрирован же Вадим Рабинович в жилом доме площадью 688,2 кв. м в Киеве, который принадлежит его жене (сам он недвижимостью не владеет). В его собственности находится автомобиль Lexus GX 460 2011 года выпуска.