Кто из украинских политиков больше всего манипулирует мнением общественности: интересные данные

Во многих соцопросах Вадим Рабинович, как манна с неба, получает очень неплохой процент доверия граждан на предстоящих президентских выборах. Возможно, потому, что он чуть ли не ежедневно на одном из телеканалов рассказывает, какое все вокруг зло и какой он – Рабинович – украинец и приведет Украину к успеху. Но анализ "бла-бла" спича политика развенчивает все надежды.

Вадим Рабинович занял первую строчку в рейтинге манипуляторов и лжецов 2018 года. Две трети всех заявлений политика являются манипуляцией. Из 35 громких цитат в январе только одна у Рабиновича оказалась правдивой. Не уступает в проценте манипуляций и Александ Вилкул.

Читайте также: Сколько украинцев хотят вернуть предыдущую власть: неожиданная цифра

А вот больше всего ложных цитат выдали Юрий Бойко и Михаил Саакашвили. Больше всего преувеличивали Петр Порошенко, Олег Ляшко и Юрий Бойко.



Политики, которые больше всего преувеличивали за январь 2018 года

В целом в январе из уст вадима Рабиновича и Юрия Бойко вылетело 4,5% правды от всего сказанного.

Полный выпуск программы "Вести.UA" смотрите здесь.