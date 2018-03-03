Хто з українських політиків найбільше маніпулює думкою громадськості: цікаві дані

У багатьох соцопитуваннях Вадим Рабінович, як манна з неба, отримує дуже непоганий відсоток довіри громадян на майбутніх президентських виборах. Можливо, тому, що він ледь не щодня на одному з телеканалів розповідає яке усі навколо зло і який він – Рабінович – українець і приведе Україну до успіху. Але аналіз "бла-бла" спічу політика розвінчує усі надії.

Вадим Рабінович посів першу сходинку у рейтингу маніпуляторів та брехунів 2018 року. Дві третини усіх заяв політика є маніпуляцією. Із 35 гучних цитат у січні лише одна у Рабіновича виявилась правдивою. Не поступається у відсотку маніпуляцій і Олександ Вілкул.

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А от найбільше неправдивих цитат видали Юрій Бойко і Міхеїл Саакашвілі. Найбільше перебільшували Петро Порошенко, Олег Ляшко та Юрій Бойко.



Політики, які найбільше перебільшували за січень 2018 року

Загалом у січні з уст вадима Рабіновича і Юрія Бойка вилетіло всього 4,5% правди від усього сказаного.

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