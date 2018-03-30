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Дружина нардепа Рабіновіча отримала від російського мільйонера чималу суму: деталі

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Вадим Рабіновіч
Вадим Рабіновіч / Фото з відкритих джерел

Народний депутат Вадим Рабіновіч оприлюднив декларацію за 2017 рік. Там є інформація і про доходи його дружини, яка отримала кошти від російського бізнесмена Павла Фукса.

В декларації вказано, що Ірина Рабіновіч отримала від Павла Фукса понад 22 мільйона гривень (22453600 гривень). Ці кошти вона отримала як гарантійний платіж за попереднім договором купівлі-продажу земельної ділянки.

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Варто зазначити, що Павло Фукс народився у Харкові, однак згодом перебрпвся до Росії. Там він у 2006 році заснував компанію ВАТ "Моссітігрупп" (Mos City Group), яка займається девелопментом нерухомості. Серед проектів компанії – кілька хмарочосів в "Москва-Сіті" (Imperial Tower та Eurasia Tower). У 2008 році Фукс увійшов до складу правління Спілки промисловців і підприємців Росії.

Сам Вадим Рабіновіч за 2017 рік вказав 213 тисяч гривень доходу. Всі ці гроші – його депутатська зарплата. Зареєстрований ж Вадим Рабіновіч у житловому будинку площею 688,2 кв. м в Києві, який належить його дружині (сам він нерухомістю не володіє). У його власності знаходиться автомобіль Lexus GX 460 2011 року випуску.

Теги: Новини України Новини політики Вадим Рабінович е-декларування
Джерело: 24 Канал
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