Жена Трюдо вылечилась от коронавируса

Жена премьер-министра Канады Джастина Трюдо оправилась от коронавируса. Она отметила, что сейчас чувствует себя гораздо лучше.

Про своє одужання Софі Трюдо повідомила у фейсбуці.

Важливо США і Канада закривають між собою кордони

Вона подякувала всім за підтримку і побажання якнайшвидшого одужання. Пані Трюдо також підтримала всіх інших людей, які хворіють COVID-19.

Я почуваю себе набагато ліпше. Наразі я отримала від мого лікаря і міністерства охорони здоров'я повідомлення, що з моїм здоров'ям усе гаразд,

– написала Трюдо.

У дружини Трюдо виявили коронавірус 13 березня. Через це прем'єр-міністр Канади 14 днів перебував на карантині. Низку зустрічей довелося скасувати. Трюдо проводив брифінги та зустрічі у телефонному режимі або за допомогою відеозв'язку.

Коронавірус у Канаді: головне