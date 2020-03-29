Дружина Трюдо вилікувалася від коронавірусу
Дружина прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо одужала від коронавірусу. Вона зазначила, що наразі почуває себе набагато ліпше.
Про своє одужання Софі Трюдо повідомила у фейсбуці.
Важливо США і Канада закривають між собою кордони
Вона подякувала всім за підтримку і побажання якнайшвидшого одужання. Пані Трюдо також підтримала всіх інших людей, які хворіють COVID-19.
Я почуваю себе набагато ліпше. Наразі я отримала від мого лікаря і міністерства охорони здоров'я повідомлення, що з моїм здоров'ям усе гаразд,
– написала Трюдо.
У дружини Трюдо виявили коронавірус 13 березня. Через це прем'єр-міністр Канади 14 днів перебував на карантині. Низку зустрічей довелося скасувати. Трюдо проводив брифінги та зустрічі у телефонному режимі або за допомогою відеозв'язку.
Коронавірус у Канаді: головне
- Станом на 29 березня у Канаді зафіксували 5 655 випадків коронавірусу. Загалом померли 60 людей, одужати вдалося 508 людям.
- У столиці Канади оголосили надзвичайний стан через коронавірус.
- 18 березня США і Канада погодилися закрити кордон між країнами.
- Саме США можуть стати новим епіцентром поширення коронавірусу.
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