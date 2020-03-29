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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Дружина Трюдо вилікувалася від коронавірусу

      -
      Софі Трюдо вилікувалася від коронавірусу / theworldnews.net

      Дружина прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо одужала від коронавірусу. Вона зазначила, що наразі почуває себе набагато ліпше.

      Про своє одужання Софі Трюдо повідомила у фейсбуці.

      Важливо США і Канада закривають між собою кордони

      Вона подякувала всім за підтримку і побажання якнайшвидшого одужання. Пані Трюдо також підтримала всіх інших людей, які хворіють COVID-19.

      Я почуваю себе набагато ліпше. Наразі я отримала від мого лікаря і міністерства охорони здоров'я повідомлення, що з моїм здоров'ям усе гаразд,
      – написала Трюдо.

      У дружини Трюдо виявили коронавірус 13 березня. Через це прем'єр-міністр Канади 14 днів перебував на карантині. Низку зустрічей довелося скасувати. Трюдо проводив брифінги та зустрічі у телефонному режимі або за допомогою відеозв'язку.

      Коронавірус у Канаді: головне

      • Станом на 29 березня у Канаді зафіксували 5 655 випадків коронавірусу. Загалом померли 60 людей, одужати вдалося 508 людям.
      • У столиці Канади оголосили надзвичайний стан через коронавірус. 
      • 18 березня США і Канада погодилися закрити кордон між країнами.
      • Саме США можуть стати новим епіцентром поширення коронавірусу.

       

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Лікування Новини Здоров'я Здоров'я Джастін Трюдо Канада Коронавірус COVID-19 Новини політики
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