Впрочем, 3 июля, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда уменьшила залог до 242 тысяч гривен, передает 24 Канал со ссылкой на платформу "ВАКС решил", созданную Transparency International Ukraine.

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Жене Кириленко изменили залог

Известно, что прокуратура просила увеличить залог до 11 миллионов гривен.

Коллегия постановила новое решение, которым применила к подозреваемой меру пресечения в пределах УПК, то есть более чем 242 тысяч гривен,

– говорится в сообщении.

Напомним, что 14 августа 2024 года НАБУ и САП сообщили председателю Антимонопольного комитета Павлу Кириленко о подозрении. Речь идет о незаконном обогащении, а также ложном декларировании.

Следствие считает, что жена Алла способствовала мужу в преступлениях.

Речь идет об имуществе, стоимостью более 72 миллионов гривен: